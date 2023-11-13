Ситуация на Бахмутском направлении: воины ВСУ рассказали о боях с оккупантами

Ситуация в Бахмутском направлении продолжает быть сложной. По данным Генштаба, только за минувшие сутки наши воины отразили 10 атак противника в районе Богдановки, Клещиевки и Андреевки.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллы Хоцяновской.

Как живут и воюют воины ВСУ на Бахмутском направлении

Съемочная группа ТСН уехала в сторону Курдюмовки на Бахмутском направлении. Здесь россияне сбрасывают КАБы прямо на жилые дома. Украинские военные показали ТСН свои блиндажи.

"Тепло – буржуйка греет, жаловаться не на что. Здесь могут быть 4-5 человек. Тепло в спальниках – так и живем", – говорит Владислав.

Воины ВСУ на Бахмутском направлении

Владиславу 21 год, и он уже четвертый год на войне. Только закончил колледж — подписал контракт. Теперь он командир минометного расчета. Его собратья здесь тоже добровольно.

Военные говорят, что в этом году большое нашествие мышей, что им мешает. Грызуны прогрызают провода и одежду, лезут в пищу.

Бахмутское направление – одно из самых горячих на фронте

Украинские воины тоже показали свою работу. После того, как аэроразведка обнаружила пулеметный расчет окупантов — минометчики начали отрабатывать по враждебным целям. Военные говорят, что минометы в первую очередь прикрывают пехоту. Особенно во время штурмов. А еще – поражают технику противника.

Бахмутское направление

Владислав говорит, что его дом на левом берегу Херсонской области и до сих пор оккупирован. В оккупации до сих пор остаются его родные.

Бахмутское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Каждый день российские войска штурмуют позиции наших воинов. ТСН на дороге встретила защитников Украины. Их только что эвакуировали из окрестностей Андреевки.

В их позицию попал российский беспилотник "Ланцет". Один военный получил сильную контузию, двое бойцов – осколочные ранения. Александру задело обе ноги. Это уже его второе ранение.

Еще один военный – Артур нуждается в хирургическом вмешательстве. Задача водителя Игоря изо всех сил доставить их в больницу.

"Нужно заменять или пополнять, или ротацию делать. Все с начала войны очень устали. Очень тяжело", — говорит водитель.

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Напомним, офицер ВСУ предупредил о новой тактике оккупантов на Бахмутском направлении.

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