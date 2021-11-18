Ситуация на Донбассе обостряется: боевики терроризируют села с мирными жителями

Ситуация на Донбассе обостряется: боевики терроризируют села с мирными жителями

Вражеские снаряды задели дома местных жителей.

Пятеро украинских защитников получили ранения и травмы на передовой за прошедшие сутки.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 18 ноября.

В штабе операции объединенных войск насчитали полтора десятка вражеских обстрелов. И большая часть из них – из запрещенного оружия.

Больше всего досталось селам в Луганской области — по Новоалександровке, Золотому-4 и Крымскому ударили из минометов.

По Кряковке и Причепиловке – из артиллерии.

В Донецкой области под минометным огнем оказалось Невельское. С начала недели этот поселок обстреливали дважды. И сегодня утром его жители должны эвакуировать в безопасную зону.

Новости с фронта: пятеро украинских защитников получили ранения и травмы на передовой за прошедшие сутки

Как сообщалось, среди бела дня, несмотря на присутствие наблюдателей ОБСЕ, российские оккупанты ударили с дальнобойных гаубиц по Муратовому. Это – тыловой поселок на Луганщине, там живут около четырех сотен человек. Российские тяжелые снаряды упали вплотную с школой. Из-за обстрелов детей перевели на дистанционное обучение, а местные, опасаясь новых атак, планируют перебираться подальше.

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