Ситуация на Донбассе обостряется: боевики терроризируют села с мирными жителями

Вражеские снаряды задели дома местных жителей.
Пятеро украинских защитников получили ранения и травмы на передовой за прошедшие сутки.
Об этом говорится в ТСН. Ранок 18 ноября.
В штабе операции объединенных войск насчитали полтора десятка вражеских обстрелов. И большая часть из них – из запрещенного оружия.
Больше всего досталось селам в Луганской области — по Новоалександровке, Золотому-4 и Крымскому ударили из минометов.
По Кряковке и Причепиловке – из артиллерии.
В Донецкой области под минометным огнем оказалось Невельское. С начала недели этот поселок обстреливали дважды. И сегодня утром его жители должны эвакуировать в безопасную зону.
Как сообщалось, среди бела дня, несмотря на присутствие наблюдателей ОБСЕ, российские оккупанты ударили с дальнобойных гаубиц по Муратовому. Это – тыловой поселок на Луганщине, там живут около четырех сотен человек. Российские тяжелые снаряды упали вплотную с школой. Из-за обстрелов детей перевели на дистанционное обучение, а местные, опасаясь новых атак, планируют перебираться подальше.
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