Ситуация на Донбассе обостряется: обстрелы не утихают, ранены военные и мирные жители

Ситуация на Донбассе обостряется: обстрелы не утихают, ранены военные и мирные жители

Оккупанты стреляют по всей линии фронта.

Двое раненых военных, двое раненых гражданских и более полусотни обстрелов – почти все из тяжелого вооружения. Так прошел день (17 февраля – ред.) на Донбассе.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 18 февраля.

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Обстрелы там не утихали и ночью. Целят оккупанты не только по позициям вооруженных сил, но и по местным. Накануне они сначала обстреляли детский сад в Станице Луганской, затем там же интернат.

Во Врубеевке попали по школе. В разных населенных пунктах Донбасса разрушены или повреждены жилые дома.

Ночью русские наемники снова стреляли по Станице. Осколок снаряда попал в газовую трубу дома. В Телеграмм-каналах оккупантов пишут, что сегодня российские наемники собираются эвакуировать местных из села Александровка, граничащую с Марьинкой.

Напомним, 17 февраля российские боевики устроили несколько десятков обстрелов на Донбассе, в том числе обстреляли здание детсада в Станице Луганской. В тот момент малыши находились в детском саду, но не пострадали. В то же время две женщины претерпели контузии. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители возбудили дело по факту обстрела детсада в Станице Луганской по статье 438 Уголовного кодекса – Нарушение законов и обычаев войны.