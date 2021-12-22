Ситуация на Донбассе: пророссийские боевики обстреляли Марьинку из тяжелой артиллерии

В окрестности Марьинки пророссийские боевики сразу выпустили 37 мин.

В настоящее время в Донецкой области российско-оккупационные войска РФ тяжелым калибром стреляют нечасто, но если начинают, то буквально забрасывают территорию, где стоят Вооруженные силы Украины, тяжелыми снарядами. Именно так накануне было около Марьинки под оккупированным Донецком.

Детальнее об этом – в сюжете ТСН.19:30.

Накануне в окрестностях Марьинки пророссийские боевики сразу выпустили 37 мин прямо среди бела дня. Вероятно, целили сразу по нескольким позициям. Правда, мины в цель не попали. Все улетели в поля. Огромные воронки, притрушеные снегом, бойцы до сих пор не все нашли. Говорят, бил враг где-то с полчаса. Обстрелял в общей сложности шесть километров передовой.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины рассказывает, что это была акция предупредительного плана по выманиванию наших резервов, чтобы выявить украинские огневые точки. Ответного огня не было. Ибо ребята быстро вычислили, откуда наемники били. Оказалось – по давней тактике Путина, из-за спин гражданских.

Новости с фронта: накануне из тяжелого калибра обстреляли Марьинку

К счастью, потерь после этого обстрела нет, но летящие мины сильно испугали 23-летнего Евгения, который на войне он всего несколько месяцев. О плохом на войне уже давно не думает боец на псевдо "Псих". Николай 2014-го он сбежал из оккупированного Донецка и тут же пошел на войну в составе ВСУ. За шесть лет он трижды получил ранения, получил две контузии — от того и немного заикается. А год назад здесь, на войне, нашел любовь. Они поженились, служат в соседних батальонах.

Напомним, по информации СМИ, в России и на оккупированной территории Донбасса активно вербуют наемников с боевым опытом. Один из собеседников изданию назвал вербовку наемников самым активным с 2014 года. Предложения о командировке, по его словам, начали поступать еще три месяца назад, но в последнее время их стало значительно больше.

Напомним, Европейский Союз утвердил санкции против группы частной военной компании (ПИК) "Вагнера".

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