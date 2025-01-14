Ситуация на фронте напряженная: россияне двигаются на Днепропетровщину

Российские силы, которые продвигаются с юга, сейчас направляются к западу от Покровска и находятся чуть менее чем в 7 километрах от выезда на шоссе, ведущего в Днепропетровскую область.

Донецкая область остается самым горячим регионом по всей линии фронта. Армия РФ приближается к Днепропетровщине в обход города Покровска. Тяжелые городские бои идут в Торецке и Часовом Яру, уцелевших построек фактически больше не осталось. О том, что происходит на фронте – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Армия РФ приближается к Днепропетровской области

Армия РФ приближается к Днепропетровщине в обход ожидаемых тяжелых городских боев в Покровске, пишет издание Financial Times. Украина с лета готовится к городской войне в Покровске – ключевом логистическом и транспортном узле для остальных контролируемых Украиной частей Донецкой области. Но российские силы, продвигающиеся с юга, сейчас направляются к западу от Покровска и находятся чуть менее чем в 7 километрах от выезда на шоссе, ведущем в Днепропетровскую область, согласно карте Deep State.

В украинской разведке, на которую ссылается издание, рассказали, что в оккупационной армии понимают, что потеряют много своих сил, пытаясь взять Покровск, поэтому решили применить другую стратегию – подойти с юга и обойти город. Оккупанты будут пытаться перекрыть все пути поставки в Покровск, чтобы украинские силы были вынуждены оттуда уйти.

Насколько быстро российские войска смогут пройти шоссе в направлении Днепропетровска – зависит от масштаба укреплений в этом районе, а также от украинской живой силы, которой все больше не хватает, говорится в статье. Следующим крупным городом Днепропетровской области является Павлоград. Один украинский военный, чья бригада воюет в Покровском районе, сказал FT на условиях анонимности, что местность также будет важным фактором, описав ее как "глубокую, болотистую и непроходимую".

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил, что россияне пытаются взять Покровск в частичное окружение. Спикер добавил, что по состоянию на сегодня это врагам не удалось, но они очень стараются и имеют большой ресурс – и человеческий, и технический, и логистический. Оккупанты фактически цепляются за каждый дом в окрестных населенных пунктах.

По его словам, уже предпринимаются стратегически выгодные и логические действия, такие как попытки окружения, чтобы не лезть в город напрямую. Вероятно, россияне решили не ввязываться еще в одной локации в изнурительные городские бои.

Институт изучения войны между тем сообщает, что армия РФ недавно перерезала трассу Покровск-Константиновка к востоку от Покровска и трассу Покровск-Межевая к юго-западу от города. Обе трассы являются ключевыми для наземных путей обеспечения ВСУ в районе Покровска и Мирнограда.

Днепропетровщина в зоне бомбардировки КАБами

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также рассказал, что российские оккупанты приблизились к границам Днепропетровщины и уже могут наносить удары управляемыми авиабомбами и артиллерией по общинам области. По его словам, в зоне повышенной опасности оказались, по меньшей мере, семь общин:

Великомихайловская;

Маломихайловская;

Новопавловская;

Межевская;

Покровская;

Петропавловская;

Васильковская.

Однако председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака возмутило сообщение главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

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"Хочу дать совет всем блоггерам среди должностных лиц Днепропетровщины, которые считают себя профессиональными экспертами по военным делам. Раскрою тайну. КАБы и враждебная артиллерия для людей из пограничных общин — не новость. Рейтингов на страхе не получишь! Вместо постов и запугиваний сделайте лучше что-то реальное, а не как обычно. Комментировать чужие информационные вбросы точно не буду, пусть это делают их авторы", – прокомментировал он сообщение Лукашука.

Также глава Днепропетровской ОВА показал фотографии с границы с Донбассом, где строятся фортификации. Он подчеркнул, что все задачи, поставленные Генштабом, выполняются сегодня в полном объеме.

Ситуация под Нововасильевкой

Лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным Алекс в своем Telegram-канале написал, что противник очень активно скапливается в селе Нововасильевка, потому что на этом направлении очень плохие погодные условия с практически нулевой видимостью. Соответственно обнаруживать и поражать оккупантов тоже очень трудно.

Известно, что были попытки штурмовать Успеновку, но безрезультатные. Там враг понес потери и отошел, что больше походило на разведку боем. Но, по данным военного, уже в ближайшее время противник предположительно попытается штурмовать населенный пункт Успеновка, что западнее Нововасильевки.

Военный с позывным Мучной добавил, что на Покровском направлении, если врагу удастся прорвать оборону Удачного, придется отходить к шахте №3, где и будет держаться оборона. Но неизвестно, сколько она продержится, потому что противник уже намерен "равнять" ее авиацией.

Бои за Часов Яр

Россияне продолжают штурмовать населенный пункт Часов Яр и обстреливать его из всех видов вооружения, регулярно наносят удары дронами и тяжелыми авиабомбами. В городе не осталось ни одного уцелевшего здания, сообщили воины 24 ОМБр имени короля Даниила, которые держат оборону и уничтожают врага в тяжелейших условиях.

Украинский военный с позывным Мучной рассказал, что враг смог выбить украинских защитников из огнеупорного комбината во Часовом Яру, где долгое время шли ожесточенные бои. Также враг пытается совершать небольшие контратаки в районе железнодорожного вокзала, а к югу, в районе трассы на Константиновку, продолжаются активные боестолкновения.

Аналитики Deep State также подтвердили, что нелегко сейчас и южнее города, где россияне пытаются продавить позиции ВСУ. Оккупационные войска продолжают превращать город в руину, а ситуация там довольно сложная и насыщенная ежедневными боями.

Обозреватели отмечают, что это важный участок фронта, ведь это прямая дорога на Константиновку, которая играет важную роль как для логистики, так и для обороны района. Для россиян это важная цель, на которой они уже давно сконцентрировали свое внимание.

Российские пропагандисты уже заявляют, что после возможного захвата Часового Яра появится перспектива зажать в клещи Константиновку. Вполне возможно, что после взятия Торецка, где также продолжаются бои, россияне нанесут мощный удар по Константиновке.

Оборона Торецка

Аналитики Deep State также говорят об ухудшении оперативной ситуации в Торецке. В общем, тенденция в городе крайне неутешительная, противник постепенно продвигается и забирает его под свой контроль.

В частности, продолжаются активные бои в центральной части города, где расположены многоэтажки, которые, к сожалению, почти все контролируются врагом. Также Силы обороны регулярно фиксируют пехотные группы оккупантов между терриконами в северной части Торецка, а также в пригородах на западе населенного пункта. Это районы частного сектора, в котором вражеская пехота постоянно пытается спрятаться, выжить и закрепиться с целью дальнейшего продвижения и захвата города.

По мнению аналитиков, если в ближайшее время северная часть города перейдет под полный контроль врага, это не будет неожиданным, это будет следствием бесконечного применения пехоты, которую трудно обнаруживать в плотной застройке.

Удары по территории РФ

Между тем, подразделения Сил беспилотных систем вместе с другими частями Сил обороны нанесли удар по стратегическому объекту военно-промышленного комплекса России — химзаводу вблизи Брянска, который производит порох, взрывчатку и боеприпасы.

В результате совместной спецоперации СБУ и Сил обороны в ночь на вторник, 14 января, также были поражены:

Алексинский химический комбинат в Тульской области;

Склады боеприпасов (ФАБ, КАБ, крылатых ракет) на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области;

Саратовский нефтеперерабатывающий завод;

Брянский химический завод.

В частности в Брянске были прямые попадания ракет по объекту, что повлекло за собой дальнейшие детонации и большой пожар.

Между тем, мониторинговый Telegram-канал "Николаевский Ванек" заявил, что украинские разработчики создали дроны, которые могут нести на себе не только большие мины, но и управляемые авиабомбы. Именно так ночью 14 января атаковали военные объекты на территории РФ. По его словам, это, наверное, был один из наиболее результативных "DeepStrike дней", ведь нанесены несколько болезненных ударов по вражескому ВПК и энергетической инфраструктуре в местах, куда "обычно долетает немного".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Армия РФ надвигается на Днепропетровщину! Что происходит на фронте?

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