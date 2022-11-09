"Ситуация на фронте патовая": Жданов объяснил, почему сейчас наступает решающий период войны

Эксперт считает, что на фронте украинские силы и силы РФ достигли определенного равенства, и важно то, кто быстрее накопит резервы и кто сможет быстрее перейти к наступательным действиям.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему сейчас наступает решающий период войны в Украине.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Сейчас ситуация патовая на линии фронта, вот почему. С одной стороны, в начале осени мы накопили резервы и сделали мощный шаг в плане контрнаступательных действий, провели не одну контрнаступательную операцию. А сегодня на фронте такой, я бы сказал, паритет и патовая ситуация в том смысле, что кто кого. Россия наполняет свои войска мобилизованными, и это дает возможность стабилизировать ситуацию на фронте. Мы не можем наступать, у нас не хватает резерва, а они уплотняют свои части и подразделения. За счет количества они останавливают наше наступление", — сказал он.

Поэтому, как объяснил Жданов, сегодня решающий момент — кто скорее накопит резервы, кто скорее сможет перейти к наступательным действиям. "Мы в контрнаступление, или Российская Федерация в наступление. Поэтому этот момент можно считать сегодня решающим", — сказал эксперт.

Россия продолжает мобилизацию, просит ракеты у Ирана и готова к переговорам с Украиной

По данным военного эксперта Дмитрия Снегирева, на территории Украины сейчас около 82 тысяч мобилизованных РФ, еще около 220 тысяч мобилизованных в России бросили на усиление Росгвардии.

По данным аналитиков из Института войны, частичная мобилизация не помогла Путину достичь своих планов, поэтому он, вероятно, будет продолжать скрытую мобилизацию.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, российский диктатор Путин хочет собрать миллион мобилизованных и очень на них надеется, ведь рассчитывает на длительную войну.

В то же время, по мнению эксперта Дмитрия Снегирева, мобилизация приводит к дестабилизации ситуации внутри России. Из-за неудач России на украинском фронте в кулуарах снова заговорили о том, кто может заменить Владимира Путина на посту президента.

Сегодня, 9 ноября, представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной "с учетом складывающихся сейчас реалий".

Также следует добавить, что сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ командующему так называемой "спецоперацией" в Украине Суровикину отступить с правого берега Днепра.

В Офисе президента Украины считают, что Россия истощена, но ищет возможности для продолжения войны. Именно поэтому секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев поехал в Иран просить ракеты и дроны.

Также отметим, что по мнению бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, нападение на Украину из Беларуси сегодня маловероятно. Если Александр Лукашенко отдаст приказ своей армии наступать, белорусы могут восстать.