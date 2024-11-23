Ситуация на фронте усложняется: бригадный генерал назвал причину

Общая ситуация на фронте очень сложная. Противник сконцентрировал усилия и имеет достаточно много ресурсов для реализации своих планов.

Об этом в интервью ТСН рассказал командующий ДШВ, Герой Украины, бригадный генерал Игорь Скибюк.

“Я думаю, у них прошло определенное обобщение их опыта и такое развитие на наступление, потому что они постоянно наступают. А там они научились чему-то, а мы научились противодействовать. Выглядит ситуация ближе к плохой. Но я, проводя такой военный анализ, советовал всем брать линейку, смотреть в километрах, в сотнях метрах, иногда в метрах, насколько, где враг продвинулся, и каких стоило ему это проблем и потерь. Не все так плохо”, – говорит военный.

По его словам, потери российской армии и усилия, которые она вкладывает, не сравнимы с теми достижениями, которые она имеет.

"Враг прогрызает и прогрызает, реализуя свое количественное преимущество, а не удивляя нас каким-то военным гением или еще чем-то. И несет столько потерь – они не сравнимы с теми задачами”, – рассказал Игорь Скибюк.

Напомним, военный объяснил, как разрешение Украине на удары вглубь России изменит ход войны.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГЕНЕРАЛ СКИБЮК ответил, куда дотянется украинское оружие и что будет с Курщиной — ЭКСКЛЮЗИВ

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