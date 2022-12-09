Ситуация на фронте в Луганской области: Гайдай сообщил об очень тяжелых боях в направлении Сватово-Кременная

В то же время украинские войска держат под огневым контролем одноименную трассу, что замедляет захватчиков и не дает возможности совершить контрнаступление.

В направлении Сватово-Кременная сейчас продолжаются очень тяжелые бои, однако ВСУ находятся уже в нескольких километрах от Кременной, и до конца года один из этих городов может быть освобожден от российских войск.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он подчеркнул, что оккупанты тщательно подготовились к украинскому контрнаступлению в области.

"Деокупация каждого населенного пункта проходила очень тяжело. Но в Луганской области это будет, наверное, самая тяжелая ситуация, потому что они уже очень тщательно подготовились. Единственное, что дает мне возможность говорить о хороших новостях в ближайшее время, это то, что я вижу, как развиваются события в направлении Сватово и Кременной. Хотя сейчас на Сватово (оккупанты – ред.) стянули огромное количество войск. Даже есть такая фантастическая и глупая идея у россиян – сделать контрнаступление на Купянск. Там сейчас происходят очень тяжелые бои, но наши войска в нескольких километрах от Кременной. Я надеюсь, что до конца года что-то еще деоккупируем", – прогнозирует Гайдай.

Он также объяснил, насколько критической для россиян будет потеря Сватово и Кременной.

"Очень критично – для формирования и планирования логистики по Луганской области. Потому что, что такое Сватово? Это три направления. Одно направление – в сторону непосредственно РФ, на Троицкое на границу. Второе направление – это на Старобельск, а это логистический центр Луганской области в целом. И третье направление — Сватово-Кременная, которое кстати, уже для них достаточно опасно, потому что трасса "Сватово-Кременная" уже находится под огневым контролем Вооруженных сил Украины", — отметил глава Луганщины.

Он добавил, что российские войска уже не могут там спокойно проезжать, соответственно не могут опрокидывать своевременно живую силу, технику, боекомплекты и горюче-смазочные материалы.

"Это как раз где-то замедляет их, где-то не дает возможности совершить какие-то контрнаступления. Но все равно они тщательно подготовились. Все равно они там все насквозь заминировали. И их там просто огромное количество", — подчеркнул председатель ОВА.

Напомним, Гайдай прогнозирует освобождение всей Луганщины в 2023 году, а к Новому году он считает возможным деоккупацию Сватово или Кременной. В то же время он назвал несколько направлений, где ВСУ будет очень тяжело.

Заметим, президент Владимир Зеленский сообщил 9 ноября о тяжелой фронтовой ситуации на ключевых направлениях на Донбассе – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная.

В то же время, по оценкам военного эксперта Олега Жданова, российская армия уже потеряла свой наступательный потенциал и рискует потерять оборонный.

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