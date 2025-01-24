Ситуация на границе с Беларусью: военные и местные откровенно рассказали, что там происходит

Украинцы, живущие на границе с Беларусью, откровенно рассказали, какая там ситуация. Что они сказали?

В Беларуси проходят военные учения с военнообязанными теробороны, а также резервистов и военных запаса. Это происходит в Гомельском районе, который граничит с Черниговской областью. В частности оттуда шли в Украину российские танки зимой 2022 года.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Валентины Доброты.

Граница Украины и Беларуси проходит в конце улицы в селе Добрянка. Там есть пешеходный пункт пропуска в Беларусь, сейчас он конечно не работает. А когда-то до полномашстабного вторжения это был коридор родственников - живущие в Украине ездили в соседние села Беларуси и наоборот.

Село на границе с Беларусью

В селе Добрянка живут и потомки старообрядцев и все говорят на русском. Людей можно встретить лишь в центре городка, когда они выходят за покупками. Продавщица Галина Ивановна с порога жалуется на слабую выручку.

В этих краях в январе 2022 года по ту сторону начались масштабные совместные с российской армией военные учения. Но в то, что начнется полномасштабная война, здесь не верил никто.

Еще в 2022 году Надежда жаловалась ТСН, что муж и сын, которые уже воевали на востоке, рассказывали совершенно противоположное, чем она привыкла слышать от российских пропагандистов. Теперь она отказалась от просмотра российских и белорусских каналов.

Три года назад, до полномасштабного вторжения, информацию из белорусских и российских каналов черпали жители едва ли не всех приграничных сел. Украинские - просто не показывали. Все, о чем говорит Надежда, преимущественно касается взрослых. Молодежи здесь мало и она совсем другая, говорит председатель громады.

Люди рассказали о ситуации на границе с Беларусью

"Сейчас такая тенденция, что наши выпускники поступают в военно-технические заведения. С одной стороны, с точки зрения родителей, потому что мой сын тоже учится в военном училище, то это немного тревожно. С другой стороны радует, что дети понимают, что такое государство и что его нужно защищать", - говорит поселковый голова Светлана Бицько.

За три последних года войны в местной школе количество учеников уменьшилось на треть. И они впервые со времен "ковида" вернулись на обучение офлайн. Для них даже построили укрытие. Здесь, на границе, воздушная тревога может длиться круглосуточно.

Кроме демографии, здесь сложно с логистикой - плохие дороги. Международные партнеры сюда не едут еще и из-за потенциальной опасности. Вообще посторонние появляются редко - это 5-километровая зона и нужны разрешения.

Военные говорят, со стороны Беларуси эти села не обстреливаются. Диверсанты оттуда тоже не заходят. Большого скопления российских подразделений, как это было зимой 2022 года наша разведка не фиксирует, но тот опыт все запомнили.

Село на границе

"Единая система обороны у нас построена на Черниговщине, как на белорусской и на российской границе. В случае необходимости мы должны жить с различными вариантами. Тем более тактика врага может быть разнообразна - как отклоняющие действия, имитирующие действия, потому что враг коварный", - говорит представитель оперативно-тактической группировки войск „Сиверск“, полковник ВСУ Вадим Мысник.

Жизнь в отдаленной глубинке никогда не была простой. Сейчас и подавно. Вместе с тем приграничные громады стараются развиваться. Здесь делают все, чтобы у тех, кто остался - надежда не угасала, а те, кто выехал, когда-то вернулись.

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