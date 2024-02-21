Ситуация на границе с Польшей: в правительстве сообщили, возобновлено ли движение

На границе Польши и Украины ни на одном пункте пропуска не восстановлено свободное движение транспорта по состоянию на утро 21 февраля. Базовые агропродукты невозможно системно доставлять через украинско-польскую границу.

Об этом в эфире ТСН в рамках телемарафона сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Высоцкий рассказал о ситуации на украино-польской границе на утро 21 февраля.

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"Самой сложной ситуация остается на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", поскольку там продолжается блокада. Второй по важности с точки зрения объемов, но, возможно, наиболее приоритетный "Краковец-Корчева" — частично, определенные критические грузы обещают пропускать", — рассказал замминистра.

"Но глобально все равно остается очень ограниченное движение и базовые агропродукты невозможно системно доставлять через украинско-польскую границу фактически в каждом из пунктов пропуска. Свободное движение не восстановлено, к сожалению, ни на одном из них", — отметил Высоцкий.

Напомним, 20 февраля польские фермеры усилили блокаду на границе с Украиной: протестующие не пропускали грузовики, в том числе даже с военной и гуманитарной помощью, высыпали зерно из грузового вагона поезда и пытались блокировать железнодорожное сообщение. Движение грузовиков практически отсутствовало на пунктах пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Руська", "Шегини" и "Краковец".

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