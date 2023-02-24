Ситуация на границе с Приднестровьем: усиление продолжается, названы два варианта развития событий

Несмотря на очередные пропагандистские заявления России о ситуации на границе Украины с Приднестровским участком Молдовы, обстановка на этой локации остается контролируемой. Напомним, МИД окупантов заявило, что Украина готовит провокации на этом участке. Кроме того, за последние несколько дней россияне заявляли, что ВСУ готовятся к вторжению в Приднестровье.

"Ситуация на этом участке без изменений", — сообщил в комментарии для ТСН.ua представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. По его словам, охрана этого участка была усилена еще в феврале 2022 года, потому как есть вероятность того, что оккупанты могут использовать его для своих захватнических целей.

В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко не исключает, что возможны два варианта кульминации нагнетания, которое сейчас создает Россия.

"Все хорошо понимают, что никаких вторжений со стороны Украины не будет. Все это - информационные провокации, которые должны чем-то закончиться, - говорит Александр Коваленко. - Или же они ставят себе целью обострение именно информационной составляющей до апогея. После того, как ничего не произойдет, они (россияне – Ред.) могут заявить: "Вот, видите ли, нас испугались в Киеве, мы сохранили Приднестровье от вторжения, вот какой у нас эффект давления на нацистскую Украину. Продолжаем СВО по плану".

По словам Коваленко, в худшем случае все это – основа для подготовки гибридной операции.

"Создание провокации на границе Приднестровья и Украины, обвинение Украины и Молдовы в том, что они инициировали это якобы вторжение, которое "отважные приднестровские военнослужащие и российские миротворцы отбили" — из этого могут сделать угрозу Приднестровью со стороны Молдовы, — говорит Коваленко.- Мол, в Молдове нацистский режим, который находится в сговоре с киевским нацистским режимом, значит нам надо денацифицировать еще и Молдову. Именно с Приднестровья может начаться силовая операция по захвату Молдовы и непосредственно силовой смены власти в Кишиневе ".

Читайте также: