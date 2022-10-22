Ситуация на поле боя эскалируется, России сложно что-то противопоставить ВСУ — Зеленский

Ситуация на поле боя эскалируется, России сложно что-либо противопоставить Вооруженным Силам Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

"Ситуация эскалируется на поле боя, России сложно что-то противопоставить украинским военным. Они засыпают сегодня количеством людей российского гражданства, разных людей, они и осужденных берут из всех регионов государства. Они мобилизуют людей, которые не хотят. Они берут также людей из захваченных сейчас территорий юга нашего государства, они берут людей из Крыма, и люди точно не хотят погибать... Если они сдаются в плен, никто их не убивает... Мы понимаем, что такое правила войны. Это Россия не признает, что это война", — отметил он.

Владимир Зеленский добавил, что количество трупов российских оккупантов уже такое, что Кремль не может это скрывать.

"Ложь лидеров государства становится ложью в целом государства. И потому нет доверия. Я думаю, что они скоро будут терять и внутреннее доверие своего общества. К сожалению, наверное, из-за того, что будет возвращаться большое количество гробов. Будут возвращаться убитые домой. Они многих не хотели забирать, они приезжали с небольшими портативными крематориями, в которых просто сжигали тела своих военных, чтобы не показывать, кто у них погиб, и это количество. Но уже такое количество, что они не могут все это уничтожить, и люди будут видеть это. Я не знаю, повлияет ли это на них. Потому что им десятки лет промывали мозг информацией", — сказал он.

Президент добавил, что количество ударов дронами по Киеву свидетельствует о том, что россияне ничего не могут сделать на поле боя. Они не могут противостоять.

Фото: Associated Press

"Не все зависит от количества, все зависит от мотивации. Они не мотивированы воевать здесь, у нас. А мы мотивированы отстаивать свои права, свою землю и жизнь. И второе – техника. Если партнеры нам будут давать технику, которая нам так нужна, какую мы выгрызаем иногда зубами, мы ускорим свое наступление. И они поняли, если на поле боя они не могут ничего сделать, они должны нас демотивировать. А как где мотивировать? Просто бить по гражданским людям, убивая их. Люди могут бояться, они на это и рассчитывают – на хаос внутри государства. Хаоса не будет", — резюмировал президент.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что украинское общество не вернется к довоенным отношениям с гражданами страны-агрессорки России.