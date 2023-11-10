Ситуация на польско-украинской границе усложняется: пропускают ли там теперь пассажирский транспорт

Ситуация на границе, возникшая на днях в результате забастовки польских перевозчиков, остается сложной.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Польша Василий Зварыч.

"Очереди грузовиков с польской стороны растут, движение через границу замедлено. Протестующие пропускают от одного до трех-четырех гчрузовиков в час. В обычном режиме двигаются только легковой транспорт, а также пассажирские автобусы, грузы гуманитарной и военной помощи, топлива, опасные материалы и быстропортящийся товар", — рассказал ТСН.ua дипломат.

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К этому Зварыч добавил: "Знаем, что до сих пор попытки польской власти достичь взаимопонимания с протестующими пока не достигли желаемых результатов. Но мы не опускаем рук. Мы совместно с соответствующими профильными министерствами Украины продолжаем диалог с польским правительством для принятия всех возможных в рамках правового поля мер, чтобы ограничение движения протестующими как можно скорее прекратилось".

По словам посла, этот протест уже нанес существенный ущерб украинскому, а также польскому и иностранному бизнесу.

"Страдает также имидж Польши в ЕС. Мы знаем, что бизнес, который больше всего страдает от этого из-за нарушения сроков выполнения контрактов, также рассматривает возможности отстаивать свои права и оставляет за собой право требовать у польской стороны, в частности организаторов протестов, возмещения за нанесенный ущерб, в том числе в судебном порядке, поэтому этот протест в итоге будет иметь негативные последствия и для самих участников этой акции и для интересов Польши в целом. Граница должна быть неприкосновенной в широком смысле этого слова. Считаю, что категорически неприемлемо делать границу и всех пересекающих границу заложниками чьих-то меркантильных или политических интересов. А особенно это неуместно в условиях российской агрессии против Украины", - резюмировал Василий Зварыч.

Напомним, блокада польско-украинской границы, судя по заявлениям польских протестующих, может длиться долго, по меньшей мере, до конца текущего года.

Ранее эксперт объяснил, кто стоит за протестами перевозчиков в Польше.

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