Ситуация на Запорожском направлении: бойцы ВСУ рассказали о "войне дронов" и почему БПЛА долго не живут

На Токмацком направлении фронта сейчас проходит настоящая гонка воздушных вооружений. Здесь постоянно кружат как ударные, так и разведывательные беспилотники, которые направляют артиллерию и помогают сдерживать вражеские штурмы.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Александра Моторного.

Война дронов на Токмакском направлении

ТСН пообщалась с защитниками из 65-й механизированной бригады. На Токмацком направлении фронта постоянно громко, оккупанты обстреливают наших защитников и получают ответные удары. Бойцы говорят, что обстрелы продолжаются даже ночью. Также оккупанты перегруппировались и атакуют наши позиции в темноте. Когда россияне подходят ближе – по ним работает миномет.

Вражеские разведывательные и ударные дроны здесь устраивают круглосуточные охоты за украинскими минометными и артиллерийскими расчетами. Самая действенная защита от беспилотников – спрятаться и замаскироваться. Но часто бывает, что именно в тот момент — пехота нуждается в поддержке.

Украинские минометчики на Запорожском направлении

Как работает аэроразведка и почему дроны долго не живут

Минометы способны стрелять очень быстро. Но без точных координат, это будет лишь бесполезный расход боекомплекта.

"Есть аэроразведка — она летает. Если видит какое-нибудь передвижение или какие-то попытки — передает нам координаты", — говорит командир минометного расчета 65 ОМБр ВСУ "Белорус"

Воины говорят, что сейчас по всему фронту идет настоящая гонка беспилотных вооружений.

"Даже один маленький дрон может остановить целое наступление. И технику, и пехоту", — отмечает аэроразведчик 65 ОМБр ВСУ "Фенрир".

Работа БПЛА

Единственная проблема — жизнь дронов, в современной войне очень быстротечная.

"Жизнь разведывательного дрона, это если он очень счастлив, это — где-то месяц. А так может прожить — и день", — говорит аэроразведчик 65 ОМБр ВСУ "Фенрир"

Большую часть дронов в боевые подразделения отправляют волонтеры. А потому бойцы ВСУ очень в них нуждаются.

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Напомним, воины ВСУ рассказали о удачно уничтожающем иранские "Шахеды" вооружении.

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