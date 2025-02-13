Ситуация на Запорожском направлении: воины ВСУ рассказали об отечественной технике и как она воюет

В грязи по самые гусеницы, преодолевая канавы, выезжают на передовую боевые машины пехоты. В 118 отдельной механизированной бригаде на них эвакуируют раненых, перевозят личный состав, доставляют провизию. В боях БМП сейчас не так часто, ведь сейчас идет война дронов.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Киры Овес.

Пока большинство юношей мечтают о своей первой машине, воин под псевдонимом "Бандит" в 19 лет получил «ключи» от своей первой БМП. На ней работал два года, сейчас же пилот дронов. Парень родом из Черниговщины, в начале полномасштабки видел как колонны оккупантов двигались по его селу тогда же и решил идти в армию.

Обучение на БМП

Военный «Кабак» тоже тренируется для поездок на БМП. Мужчина в гражданском водитель сельхоз-техники, говорит трактором управлять труднее. «Кабак» родом из Одесской области, добровольцами с соседом стали через две недели после полномасштабного вторжения.

Сначала «Кабак» был связистом, теперь наводчик БМП. Вместе с ним в машине еще двое - командир и водитель-механик. Гусеничные машины почти не участвуют в боях, для воинов это «такси» - они быстрые и маневренные. По бездорожью эвакуируют раненых, вывозят на позиции личный состав и подвозят боеприпасы, еду, воду.

"Дорог не было, эта техника нас выручала. Иностранная техника не справлялся с поставленными задачами она застряла - у них гусеницы резиновые, а отечественная техника она помогала", - говорит старший техник „Сократ“.

Но техника очень часто выходит из строя, в том числе и из-за нашествия вражеских дронов. Чтобы уберечь и свои жизни и машины ребятам нужна защита. Воины 118 механизированной призывают присоединиться к сбору на средства радиоэлектронной борьбы.

QR-код для сбора на РЭБ

"Сейчас это основная опасность для наших ребят, особенно во время ротаций и нужно сажать эти дроны, чтобы люди оставались живы и могли выполнять свои функции", — говорит начальник отделения коммуникации 118 ОМБР Дмитрий Пелих.

На Запорожском направлении россияне не оставляют попыток продвинуться, идут малыми группами, ищут слабые места, говорят военные. Поэтому нашим защитникам нужна поддержка, чтобы максимально эффективно преодолевать окупантов.