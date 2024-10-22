Ситуация напряжена: военный рассказал о действиях врага на Лимано-Купянском направлении

В настоящее время ситуация на Лимано-Купянском направлении напряжена. Российская оккупационная армия пытается продвинуться максимально дальше "ценой сотен единиц мяса"

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил командир экипажа БПЛА "Наказание небесное" бригады "Рубеж" Андрей Отченаш.

По его словам, несмотря на попытки оккупантов идти дальше, на Лимано-Купянском направлении бойцы ВСУ уничтожили более 30 единиц разного вида техники и вооружения.

Командир бригады "Рубеж" рассказал, что в последнее время россияне активно применяют технику с разными диапазонами противодействия дронам.

"Техника максимально обеспечена прикрытием со всех сторон, а также системами купольных РЭБов, что заставляет в начале уничтожения техники использовать старые методы войны, такие, как минирование и противотанковые меры всех вариаций. Вследствие того, что системы РЭБ перестают работать при минимальном повреждении, далее в действие вступают пилоты БПЛА Бригады "Рубеж", — подчеркнул он.

Военный отмечает, что враг превосходит Силы обороны в количестве личного состава. Кроме того, российская армия развивается технологически и "все меньше и меньше чувствуют снарядный голод". Вместе с тем, по словам командира, "россияне применяют абсолютно все приемы, внедренные украинской армией с 2022 года".

"Для того чтобы ВСУ вернуть инициативу на фронте нужно осуществить качественную мобилизацию — это молодежь в рядах ВСУ, НГУ и других подразделений, это возможность адекватных ротаций. Тогда не будет ситуаций, когда линию обороны батальона держит рота, а линию обороны взвода — отделение". В первую очередь это поможет остановить продвижение противника и даст время для того, чтобы адекватно обдумать дальнейшие действия — не в условиях, когда противник каждый день имеет продвижение", — подчеркнул он.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что армия РФ продвинулась в Донецкой области и могла захватить новые населенные пункты возле Покровска и Курахового.

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