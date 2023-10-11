"Ситуация напряженная": боец из Авдеевки раскрыл детали о боях после обострения

Оккупантам не удалось захватить ни одной украинской позиции после обострения боев.

Ситуация вокруг Авдеевки на 11 октября напряженная, но контролируемая. Российские войска пытались там штурмовать позиции украинских войск, однако успеха не претерпели.

Об этом в эфире ТСН в рамках телемарафона "Единые новости" рассказал боец 59-й отдельной мотопехотной бригады с позывным Ventum.

Ситуация вокруг Авдеевки на 11 октября

"Ситуация напряженная, но контролируемая. Враг вчера начал активные действия с самого утра и пробовал штурмовать на разных направлениях наши передние позиции. На направлении, где занимает оборону наша бригада, подразделения противника применили больше батальона, более 30 единиц техники", – рассказал украинский защитник.

Он подчеркнул, что Силам обороны удалось удержать все занятые ими позиции.

"Удачно построенная оборона, удачные действия командования, умелые действия подразделений бригады заставили противника отступить от своих намеченных целей. И вчера было уничтожено более 12 единиц техники противника. То есть им ничего не удалось. Все занятые нами позиции мы удерживаем", – сообщил Ventum.

По его мнению, российские войска заранее готовились к активизации на Авдеевском направлении.

"Для врага очень важна Авдеевка как стратегический населенный пункт", – отметил защитник.

Потери россиян в районе Авдеевки

Украинский военный также назвал приблизительные потери врага в зоне ответственности 59-й отдельной мотопехотной бригады в течение 10 октября. Речь идет о 12 единицах техники: восемь БМП, два танка и одна МТЛБ. Что касается потерь оккупантов в живой силе, то, по предварительным данным, было ликвидировано до 20 человек и еще около 40 бойцов были ранены.

Какая задача ВСУ на Авдеевском направлении сейчас

"По состоянию на вчера и сегодня самая важная задача для нас была – удержать те позиции, которые мы занимали. Конечно, мы проводим активные работы и в будущем будем создавать какие-то условия, чтобы продвигаться вперед", – сказал Ventum.

Напомним, по сообщению Генштаба ВСУ утром 11 октября, оккупанты в составе около трех батальонов при поддержке танков и бронемашин активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Однако ВСУ отразили все атаки врага, не допустив потерь позиций и рубежей.

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