"Ситуация непростая": Ляшко назвал 7 регионов, которые в ближайшие дни перейдут в "красную" зону

"Ситуация непростая": Ляшко назвал 7 регионов, которые в ближайшие дни перейдут в "красную" зону

Большинство госпитализированных оказались в больнице из-за легкомысленного отношения к вакцинации и пренебрежения карантином.

В Украине 8 регионов находятся в "красном" уровне эпидемической опасности, но с 30 октября к перечню еще прибавятся 7 областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал на брифинге 28 октября.

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Глава Минздрава пояснил, что жесткие карантинные ограничения вынуждены вводить, чтобы уменьшить нагрузку на медицинскую систему и спасти как можно больше жизней.

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"Украина находится на максимальных значениях за все время пандемии по каждому из показателей — ежесуточное количество новых случаев, случаев госпитализации и количества летальных исходов. Сейчас заболеваемость растет во всех 15 больших странах Европы (с населением более 10 миллионов человек). В 11 из них — это уже повторные вспышки летне-осеннего периода", — заявил Ляшко.

По словам главы Минздрава, в настоящее время в больницах с коронавирусом находится 47 380 пациентов. В большинстве случаев, как уточнил Ляшко, это следствие легкомысленного отношения к вакцинации и пренебрежения противоэпидемическими правилами.

"Сегодня ситуация непростая. Преодолеть ее можно избавившись от легкомысленного отношения к вакцинации и соблюдения противоэпидемических правил и карантинных ограничений. Сегодня синоним жизни и свободы – это вакцинация", — подчеркнул Виктор Ляшко.

По состоянию на 28 октября восемь регионов находятся на красном уровне эпидемической опасности. Это Ровенская, Николаевская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская и Херсонская области.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Заметим, что в "красных" регионах действуют более жесткие ограничения, но их могут избежать украинцы с COVID-сертификатом. Куда можно попасть без него, читайте здесь.

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