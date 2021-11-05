"Ситуация неравномерная": Ляшко предоставил статистику по занятости "кроватей с кислородом" в украинских больницах

"Ситуация неравномерная": Ляшко предоставил статистику по занятости "кроватей с кислородом" в украинских больницах

На "кислород" правительство выделило дополнительные деньги.

В больницах Украины из 70 127 так называемых "кроватей с кислородом" заняты пациентами, больными коронавирусом, — 51 598 (69%).

Об этом на брифинге 5 ноября заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, учитывая большие цифры количества случаев коронавируса, в течение последней недели для лечения больных было выделено еще 857 коек в пяти больницах. А на прошлой неделе Минздрав добавил 4755 коек в 41 больнице.

"Всего в украинских больницах выделено 70 127 "коек с кислородом", то есть коек где можно обеспечить проведение кислородной терапии. 51 598 (69%) из которых заняты пациентами. Вместе с тем, реальная занятость коек с кислородом пациентами, нуждающимися в кислородной составляет 57%", — заявил Ляшко.

Однако, как уточнил глава Минздрава, ситуация неравномерна. К примеру, у 48 из 520 "ковидных" больниц (около 9%) койки с кислородом заняты на 100%, а у 233 (около 45% "ковидных" больниц) — более чем на 75%. Остальные 55% заведений остаются без критической нагрузки.

Также читайте Операция "вакцинация": как военному удалось привить почти всю Португалию и какими методами в Украине поощряют иммунизацию

"В связи с стремительным ухудшением эпидемической ситуации, связанной с распространением COVID-19, правительством дополнительно уже выделены средства на кислородные станции в сумме 107 миллионов для больниц Херсонской, Сумской, Черкасской, Одесской и Донецкой областей", — констатировал Ляшко.

Всего с октября 2020 года правительство выделило 2,7 миллиарда гривен, за которые смонтировали 160 систем централизованного снабжения кислорода, установили более 130 кислородных станций и более 250 криогенных газификаторов.

Если вдруг вы до сих пор сомневаетесь, почему необходимо привиться против COVID-19, читайте здесь.

Вакцинация или реанимация: фоторепортаж с COVID-стационара, реанимации и пациентами, которым привозят кислород (30 фото)

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку