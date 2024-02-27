"Ситуация очень тяжелая": Россия собралась в наступление, Жданов рассказал, чего ждать на фронте и кто под угрозой

Сложно в войне с Россией будет в ближайшие месяцы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 25 февраля. В марте-апреле, по его словам, на фронте будет период волн. Российская Федерация будет готовиться к контрнаступательным действиям, а мы — к их бою.

Чего ждать на фронте в ближайшие месяцы, где может пойти в наступление Россия и какие шансы у ее армии, почему в контрнаступление сейчас не может пойти Украина, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Россияне наступают на двух направлениях

По словам Олега Жданова, кардинально на фронте в ближайшее время ничего не изменится. Сегодня в России сохраняется наступательный потенциал.

"Мы не до конца его еще выбили, поэтому они будут пробовать наступать. Я думаю, как сегодня. Они штурмуют два оперативных направления: Бахмутское и Авдеевское. Больше не могут овладеть одновременно. Они ведут штурмовые действия и атаки, но столь серьезное наступление происходит только на двух оперативных направлениях. Возможно, со временем они поменяют оперативные направления. Это может быть Купянское и Запорожское”, — рассказал Олег Жданов.

Военный эксперт говорит, что российская армия будет пытаться вести наступательные действия, пока мы не "выбьем" их основные силы. По его словам, это может занять два-три месяца: март, апрель, май 2024 года. Сейчас Украина пытается стать в "глухую" оборону, рассказал Олег Жданов.

Украине не хватает оружия

Украинским военным сегодня не хватает оружия. Во время пресс-конференции 25 февраля Владимир Зеленский заявил, что украинская армия имела "кулак" для контрнаступления в 2024 году. Однако четыре бригады до сих пор не получили технику и вооружение и стоят "голые".

По словам военного эксперта, ситуация с нехваткой оружия для Украины сегодня очень тяжелая, но не критична.

“Вы же не забывайте, что президент — это политическая фигура. Мы с вами обстановку каждый день отслеживаем и у нас есть несколько источников информации внутри страны. А президент ориентируется не только на нас с вами, но и на наших внешних партнеров. Поэтому для них, скорее всего, немного краски сгущают. Для того чтобы побуждать их к ускорению решения вопросов о предоставлении нам помощи. Вот в таком контексте — да. На сегодняшний день ситуация тяжелая, даже можно сказать очень тяжелая. Но она не критична”, — рассказал Олег Жданов.

Накопленных боеприпасов украинской армии, по словам военного эксперта, должно хватить, чтобы дать отпор россиянам. Однако ситуация с техникой более сложная.

“Европа в марте дает нам 170 тысяч боеприпасов, это практически месячная норма. Сегодня появляется информация из разных источников, что до июня так точно хватит собственных запасов накопившихся у нас боеприпасов. Если они начнут поступать в марте-апреле месяце, это уже будет понемногу выравнивать ситуацию. Единственное, что с техникой — здесь проблемы. Мы надеемся, что партнеры будут возобновлять помощь", — рассказал Олег Жданов.

Ситуация в Харьковской области

Если Украина не получит дополнительной поддержки от Запада, существует высокий шанс потерять Купянск и Харьков. Такое предположение 25 февраля сделала нардеп Татьяна Устинова в комментарии для Deutsche Wellе. Впрочем, Олег Жданов подчеркнул, что вокруг Харькова нет российских ударных группировок.

“Вышла депутат и сделала громкое заявление. Теперь ее фамилию знает вся страна. Есть Генеральный штаб, есть Главное управление разведки, уже оскомину набившие на языке, объясняя, что вокруг Харькова нет ударных группировок. Единственная проблема Харькова на сегодняшний день — это обстрелы ракетами, мы не можем защитить город. Это наша головная боль. Логика ее: если мы потеряем Купянск, следующим будет Харьков. Посмотрите на карту и вы поймете где Купянск, а где Харьков. Это глубина оперативной операции. Сегодня Россия тактическую операцию в Авдеевке ведет с бешеными потерями и шесть месяцев они штурмовали ее. О каком Харькове можем говорить?” — рассказал Олег Жданов.

Он подчеркнул, что в Белгородской области нет такого количества войск, которое могло бы начать прорыв границы, не то что дойти до города.

Когда в контрнаступление пойдет Украина

Сегодня украинская армия не может пойти в контрнаступление из-за нехватки оружия, говорит Олег Жданов.

“Этот вопрос нужно задавать в Брюсселе. В Вашингтоне, я думаю, уже не стоит его задавать. Я бы упомянул статью генерала Валерия Залужного. Он отчасти определил необходимое количество. Речь шла о 300 танках, 500 артиллерийских системах, около тысячи боевых бронированных машин. То есть нам нужно оружие. Даже сейчас, хорошо, депутаты отработают этот закон о мобилизации. Хотя я считаю, что он не нужен, нужно совершенствовать существующий, чтобы он работал лучше и быстрее. Хорошо, примут они новый закон, соберем мы 100 тысяч, и что мы будем с ними делать? Держать их на полигоне, пока не прилетит российская ракета? Нет оружия на них", — рассказал военный эксперт.

По его словам, формировать новую гвардию наступления будет возможно, когда Украине дадут оружие. Сейчас, как говорил президент Зеленский, несколько бригад остаются "голыми".

"То есть мы их сформировали, личный состав набрали, а техника не пришла для этих бригад. Ни артиллерия, ни танки, ни боевые бронированные машины. Они не сидят на полигоне, сегодня эти бригады пойдут на восполнение потерь личного состава в другие бригады. Но для того, чтобы говорить о контрнаступлении, нам нужно вооружение. Личный состав мы более-менее можем найти. А вооружения, к сожалению, у нас таких возможностей нет. Пока это вопрос повестки дня, но, когда он будет решен сказать очень-очень трудно. Даже в Евросоюзе нет единого понимания, сколько, когда и какое оружие нам дать”, — рассказал Олег Жданов.

Напомним, майор Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман заявил, что Россия готовится к новому большому наступлению. Военный подчеркнул, что армия РФ на сегодняшний день оснащена не хуже, чем ВСУ.

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