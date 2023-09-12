Ситуация с ценами на жилье в Украине: ожидать ли "скачка" осенью

Заметное увеличение спроса возможно только на готовые квартиры в достроенных домах.

Во второй половине сентября и в октябре ситуация на рынке жилья будет почти статической, ведь потенциальный спрос достаточно незначительный.

Об этом сообщил Владимир Семенцов, соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development для ТСН.ua.

В то же время, эксперт предполагает, что заметное увеличение спроса возможно только на готовые квартиры в достроенных домах, а именно на 15-20%.

"Благодаря резапуску государственной программы льготного кредитования "еОселя" продажи готовых квартир могут вырасти на 15-20%. Однако в объектах на стадии возведения вряд ли стоит ожидать существенное оживление: "еОселя" предполагает, что девелоперы будут привлекать средства преимущественно через фонды финансирования строительства, из-за купли-продажи имущественных прав на недостроенные квартиры или из-за облигации", – объяснил он.

Эскперт отметил, что доля девелоперов, готовых к таким изменениям в схемах финансирования объектов, слишком мала и имеется определенный скепсис относительно объемов и непрерывности финансирования государственной программы льготного кредитования.

По его мнению, амплитуда ценовых колебаний не превысит в среднем 1-2%, что является признаком стабильности.

"Сейчас экономическая ситуация в стране достаточно стабильна, а спрос на ⅔ меньше предложения, поэтому отсутствуют экономические основания для глобального пересмотра цен. А если добавить опасения потенциальных покупателей в преддверии отопительного сезона, связанное с возможными новыми террористическими атаками врага на объекты энергетической инфраструктуры, можно сказать, что на первичном рынке жилья вряд ли возможны глобальные трендовые изменения, как, например, рост спроса", — подытожил Семенцов.

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