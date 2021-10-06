Ситуация с COVID-19 усложняется: несколько областей уже на днях могут "покраснеть", там усилят карантин

На заседании правительства напомнили, что означают ограничения "красной" зоны.
Число "ковидных" диагнозов в Украине растет: более 12,5 тысячи человек заболело за прошедшие сутки. Почти 4 тысячам понадобилась госпитализация. На правительственном заседании отметили, что несколько областей страны на границе "красной" зоны и карантин там могут усилить уже на днях.
Об этом 6 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.
В соцсетях киевляне делятся видео, как ночью к Александровской больницы выстроилась очередь из автомобилей "скорых" бригад. Пишут, что в каждом авто именно инфицированные коронавирусом. В Киеве могут усилить карантинные мероприятия — об этом ранее заявляла столичная власть. И это при том, что Киев сейчас в "желтой" зоне.
Ситуация осложняется везде.
На заседании правительства сегодня напомнили, что означают ограничения "красной" зоны. Кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные учреждения будут работать только при полной вакцинации всего персонала и посетителей.
"Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации. И мы просим предпринимателей отнестись к этому ответственно. У работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие COVID-сертификатов", — отметил премеьр- министр Украины Денис Шмыгаль.
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