"Ситуация сейчас сверхсложная": военные на "нуле" просят о помощи (видео)

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые держат фронт у Лимана Донецкой области, просят о помощи у украинцев. Ситуация там сейчас сверхсложная.

“Мы прошли бои под Купянском, Кременной и в Серебрянском лесу. С первых дней войны наше подразделение сражается в самых горячих точках. Сейчас нам очень необходима ваша помощь, чтобы уничтожать врага", — рассказали ТСН.ua бойцы второго батальона.

Они собирают средства на боевые и разведывательные БПЛА и их комплектующие для аэроразведки. У военных большая потребность в DJI Mavic 3 и DJI Macic 3T.

“Да, да, снова сбор. Знаем, что все уже устали от войны. Но без вашей помощи мы не справимся. А так хочется как можно быстрее вернуться домой, в свои семьи", — рассказали бойцы.

Военные могут терять два-три дрона в день, а они очень необходимы.

“К сожалению, время идет не в нашу пользу без мавиков. Они помогают нам спасать жизнь побратимов, уничтожать врага и делать все возможное для победы. Аэроразведка – глаза армии. А ударные БПЛА не дадут этой зимой россиянам покоя. Мы увидим и уничтожим каждого! Даже 10 гривен могут стать решающими”, — говорят военные.

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Цель: 500 000 грн.

Бойцы 95 ОДШБ просят о помощи украинцев

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