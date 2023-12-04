"Ситуация сейчас сверхсложная": военные на "нуле" просят о помощи (видео)

Бойцы 2 батальона 95-й ОДШБ собирают 500 000 грн на дроны.
Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые держат фронт у Лимана Донецкой области, просят о помощи у украинцев. Ситуация там сейчас сверхсложная.
“Мы прошли бои под Купянском, Кременной и в Серебрянском лесу. С первых дней войны наше подразделение сражается в самых горячих точках. Сейчас нам очень необходима ваша помощь, чтобы уничтожать врага", — рассказали ТСН.ua бойцы второго батальона.
Они собирают средства на боевые и разведывательные БПЛА и их комплектующие для аэроразведки. У военных большая потребность в DJI Mavic 3 и DJI Macic 3T.
“Да, да, снова сбор. Знаем, что все уже устали от войны. Но без вашей помощи мы не справимся. А так хочется как можно быстрее вернуться домой, в свои семьи", — рассказали бойцы.
Военные могут терять два-три дрона в день, а они очень необходимы.
“К сожалению, время идет не в нашу пользу без мавиков. Они помогают нам спасать жизнь побратимов, уничтожать врага и делать все возможное для победы. Аэроразведка – глаза армии. А ударные БПЛА не дадут этой зимой россиянам покоя. Мы увидим и уничтожим каждого! Даже 10 гривен могут стать решающими”, — говорят военные.
Реквизиты для помощи военным
Номер карты: 5168755459684375
Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/8BEZ1ZavDQ
Цель: 500 000 грн.
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