"Ситуация сложная, цены рекордно высокие": Витренко прокомментировал слухи об энергетическом коллапсе

Глава "Нафтогаза" заверил, что, несмотря на постоянные прогнозы катастрофы, в Украине сейчас все работает.

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко прокомментировал слухи в СМИ о предполагаемом энергетическом коллапсе, который вскоре может постигнуть Украину. В частности, об этом говорилось в публикации "ЗН" и интервью экс-главы Офиса президента Андрея Богдана журналисту Дмитрию Гордону.

Об этом Витренко сказал 16 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Богдан, конечно, большой энергетик и большой специалист во всем. Хотя, возможно, в тех нецензурных словах, которые он использует, он действительно специалист. Но если говорить серьезно, с одной стороны, ситуация сложная", — отметил глава "Нафтогаза".

Витренко напомнил, что в мире продолжается энергетический кризис и есть рекордно высокие цены на энергоносители.

"Цена на газ, например, за последний год выросла в семь раз. Я в энергетике, в отличие от Богдана, уже более 20 лет, — я такого точно не помню. И в принципе мы никогда не видели, чтобы настолько росли цены на природный газ. Растут цены также и на уголь", — говорит он.

Глава "Нафтогаза" заверил, что, несмотря на постоянные прогнозы катастрофы, в Украине сейчас все работает: отопительный сезон в большинстве случаев начался вовремя, а некоторые задержки были связаны с тем, что частные поставщики фактически не выполняли свои обязательства.

"Но для того и есть НАК "Нафтогаз Украины" — для того, чтобы в таких ситуациях спасать страну. Сейчас все, кто должен получать тепло, это тепло получает. Для этого используют тот же природный газ и используют уголь. "Нафтогаз" не отвечает за уголь, но могу сказать, что уголь идет", — сообщил Витренко.

По его словам, "Нафтогаз" в последние дни даже предлагал свою помощь — импортировать также уголь. Но пока компании, которые генерируют электроэнергию из угля, самостоятельно справляются без этой помощи.

"Нафтогаз" также подстраховывал природным газом. Мы даем Киевской, Харьковской, Белоцерковской ТЭЦ природный газ, чтобы они производили электроэнергию. Они рассчитываются. Несмотря на эту сложную ситуацию, сильное государство и НАК "Нафтогаз Украины" защищают украинцев от последствий мирового энергетического кризиса", — подытожил Юрий Витренко.

Ранее глава "Нафтогаза" подвел итоги 2021-го и рассказал о сложности энергокризиса.

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