"Ситуация сложная": эксперт оценил риски наступления россиян на Киев, Харьков и Сумы в ближайшее время

Из пограничных сел Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, страдающих от артиллерийских обстрелов оккупантов, продолжают выезжать жители. В то же время по данным Института изучения войны ( ISW ), российские войска заметно увеличили свою наземную активность на востоке Украины – например, у Часов Яра количество атак выросло на 200%. Одновременно с этим остается сложной ситуация в Харьковской области, где путинская армия сегодня с утра пыталась прорвать оборону.

Имеют ли россияне возможность наступать на Киев через Сумскую или Черниговскую области, как будут разворачиваться события на Харьковщине – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал знаток военного дела и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Черниговские власти заявили, что есть сигналы о том, что в ближайшее время враг может атаковать объекты критической инфраструктуры в самом Чернигове. Призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги", — говорит Селезнев.

Ситуация на Сумщине и Харьковщине не из лучших

И добавляет: "По Сумщине работает враждебная артиллерия, минометы, КАБы, действуют ДРГ. Сегодня значительно оживилась ситуация на севере Харьковской области — неподалеку от Волчанска и других населенных пунктов пограничной зоны. Враг интенсифицирует свою деятельность по нашему приграничью для того, чтобы создать условия для того, чтобы Генштаб ВСУ был вынужден перебрасывать ресурсы в том числе и в наши северные регионы”.

По словам Селезнева, задумкой россиян может быть то, чтобы ВСУ были вынуждены снять находящиеся сейчас на Донбассе резервы.

"Конечно, у врага нет ресурсов, чтобы атаковать и взять под контроль Харьков или Сумы, но создать нам немало проблем – на это он способен. Враг ищет слабые места в нашей обороне, чтобы ударить там, где мы наиболее уязвимы. Сейчас мы находимся на начале враждебных попыток значительно увеличить динамику боевых столкновений", — анализирует ситуацию Селезнев.

По данным эксперта, сейчас на территории Курской области (граничит с Сумской) 10,5 тысяч личного состава, но осуществляется передислокация нескольких эшелонов с территории Ленинградской области.

"Но даже при условии увеличения количества личного состава на территории Курской области до 14 тысяч, они так же не будут иметь возможности захватить Сумы. А вот создать нам кучу проблем, боевые столкновения – на такое способны", — говорит Селезнев.

Резюмируя, эксперт говорит о следующем: "Сейчас враг нагнетает ситуацию, чтобы захватить как можно больше наших территорий. То есть пользуется "окном", когда мы еще не получили достаточно помощи. Не зря президент и ряд чиновников заявляли, что в конце мая — начале лета будут серьезные интенсивные боевые действия. Враг накопил ресурсы и имеет возможность накапливать для проведения масштабных наступательных кампаний в течение лета. Ситуация сложная".

Ранее сообщалось, что в ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны.

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