Эксклюзивное интервью Макрона: французский лидер объяснил, почему РФ не должна выиграть войну против Украины

Европа должна объединиться и продолжить поддерживать Украину, чтобы не выиграла Россия, иначе это будет иметь последствия.

Об этом Макрон заявил в эксклюзивном интервью каналам "1+1" и "Мы – Украина".

"Сегодня ситуация как никогда сложная. Мы все восхищены тем, что делает украинский народ. Сейчас — большие потери с обеих сторон, и Россия организовалась на войну в долгосрочной перспективе. В 2024 году на международной арене очень много неопределенности по поводу перспектив. И поэтому нам нужно определять, как не только дойти до мира, но и определить, каким будет этот мир, который будет обеспечивать безопасность вам (Украина — ред.) и всей Европе. И именно поэтому нужен этот новый импульс, чтобы ускорить помощь. И если враг говорит, что у него лимитов нет, почему мы должны говорить, что у нас есть эти лимиты. У нас есть цель — Россия не может выиграть эту войну и именно поэтому мы будем бок о бок с Украиной. Потому что не будет мира в Европе, если Украина будет вынуждена капитулировать", — сказал он.

Напомним, Франция и Украина подписали соглашение о безопасности. Соглашение между Украиной и Францией предусматривает выделение на нужды обороны нашего государства 3 млрд евро уже в текущем году, четкую и принципиальную поддержку со стороны Парижа полноправного членства Украины в НАТО, применение санкций против России за войну, а также ответственность политического руководства РФ и всех военных преступников.

Французская сторона будет играть ведущую роль в коалициях по артиллерии и противовоздушной обороне, а также будет участвовать в коалициях по воздушным силам и морской безопасности и в других коалициях.

Франция также будет способствовать развитию оборонно-промышленной базы Украины, в частности, путем привлечения французских инвестиций, локализации производства на украинской территории и совместного производства приоритетных видов вооружения и боеприпасов.

Полную версию интервью с президентом Франции Эммануэлем Макроном смотрите по ссылке – https://youtu.be/owdmco-qtss

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