Ситуация сложная: россияне приблизились вплитул к нескольким городам – жителей просят уезжать

Эвакуация, усиленный комендантский час и звуки артиллерии – такая ситуация сейчас на Покровском направлении, что в Донецкой области. Армия РФ быстро продвигается вперед, поэтому украинцев просят уезжать. К каким городам враг приблизился вплотную, что делают власти для эвакуации гражданских и возможно ли в ближайшее время остановить врага в Донецкой области – говорится в эксклюзиве TSN.UA.

Эвакуация гражданских в Донецкой области

Российские оккупационные войска достаточно быстро продвигаются в Донецкой области. Оккупанты активизировали обстрелы мирных населенных пунктов. Следовательно жителям Селидового, Мирнограда и Покровска рекомендуют эвакуироваться.

Усиленный комендантский час

Также на фоне наступления РФ в двух городах Донецкой области значительно усилили комендантский час. Нововведения ввели с понедельника, 19 августа. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Ужесточен комендантский час в Мирнограде и Селидово. Подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Мирнограде и Селидово с 15:00 до 11:00. Новые правила начнут действовать 19 августа. Призываю жителей этих городов эвакуироваться в более безопасные регионы Украины! А тех, кто до сих пор там остается, - соблюдать ограничения и не подвергать себя опасности", - отметил глава ОВА.

Об эвакуации призвала накануне и вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"На Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Поэтому обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. В первую очередь это: Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы", – призвала Верещук.

Глава Минреинтеграции пояснила, что пребывание гражданских жителей в прифронтовых районах мешает работать Силам обороны, а также подчеркнула, что "жизнь и здоровье ценнее всего". Верещук также дала контакты, за которыми можно обратиться для эвакуации.

Общая горячая линия Донецкой области: 0-800-500-121

Покровская громада: 0-800-300-101

Селидовская громада: 080-033-64-54

Мирноградская громада: 050-648-15-19

Минреинтеграции: 15-48.

Призывы к эвакуации звучали и от народной депутат Марьяны Безуглой. Об этом нардепка написала в своем Facebook. Также Безуглая раскритиковала местные власти Мирнограда в якобы бездействии по постройке фортификационных сооружений.

В свою очередь исполняющий обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк в комментарии для "Радио Свобода" рассказал, что в прифронтовом городе остаются еще примерно 20 тысяч человек, из которых ориентировочно тысяча — это дети. По его данным, россияне находятся уже в 6 км от Мирнограда. Ситуацию у города глава ГВА назвал напряженно-стабильной. Третьяк говорит, что всех людей из Мирнограда планируют вывезти до конца августа.

"Сейчас линия боевого столкновения – примерно в шести километрах от города Мирнограда. Люди выезжают, но не так быстро, живо, как хотелось бы, как в этом нуждается ситуация. В первую очередь мы пытаемся организовать эвакуацию детей и пожилых людей, которым тяжело самим себя обслуживать, в которых есть проблемы с передвижением. Многие люди выезжают сами все-таки. Потому что постоянно слышны взрывы, постоянно артиллерийские обстрелы, слышны даже на окраинах громады", – рассказал он.

Армия РФ вплотную у Покровска

Более того, российская оккупационная армия приблизилась вплотную и к окрестностям Покровска Донецкой области. В настоящее время в городе остается более 59 тыс. жителей, а до полномасштабного вторжения там проживало 86 тыс. человек. Об этом сообщил во время телемарафона руководитель Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

По словам Добряка, город пытается жить в привычном ритме. Все сервисы работают – аптеки, ЦНАПы, торговые площадки, но из-за приближения врага к городу громада уже слышит вражескую артиллерию.

Ситуация на Покровском направлении фронта действительно тяжелая, потому что бои там почти не прекращаются. Российская армия непрерывно пытается продвигаться в сторону Покровска. Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-офицер 14-й бригады оперативного назначения "Червона калина" Нацгвардии Николай Коваль. Впрочем, отмечает военный, это не значит, что уже завтра город будет оккупирован. Ведь Силы обороны пытаются сдерживать россиян на подходах к украинским позициям.

Можно ли остановить оккупантов в Донецкой области?

Российская армия имеет успешные продвижения на Покровском направлении, в частности, из-за ландшафта местности. Это равнина, по которой удобно двигаться. На других же направлениях есть большая плотность городской застройки. Впрочем, продвижение захватчиков можно остановить. Об этом рассказал военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев в эфире "Эспрессо".

"Донецкая область – это урбанизированные города: маленькие, большие и средние. Здесь (Покровское направление – Ред.) они пользуются тем, что это фактически равнинная местность, где украинским войскам трудно закрепиться. Особенно учитывая тот факт, что ни второй, ни третьей линии обороны, о которой нам рассказывали официальные лица, нет", – говорит эксперт.

Кроме того, у россиян есть преимущества в вооружении. В частности, враг имеет тотальное преимущество в воздухе, используя ФАБ, КАБ. Это – до 800 управляемых авиабомб в неделю. Удержать позиции на равнинной местности при таких условиях фактически невозможно, отмечает Снегирев. По его словам, вооруженным силам в частности нужны населенные пункты рядом. Кроме того, важно то, что оккупанты часть сил уже перебросили с Донецкого направления на Курщину.

Примечательно, что аналитики подчеркивают, что армия Российской Федерации не сможет бесконечно долго удерживать наступательную инициативу по всей территории на востоке Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW). Американские специалисты отмечают, что в настоящее время Россия владеет инициативой на всем театре боевых действий. Именно это позволило ей определять место, время, интенсивность и требования к ведению боевых действий в Украине. Оккупанты воспользовались этими преимуществами для определения темпа наступления, что позволило захватчикам реализовывать более устойчивые наступательные операции и в основном избегать кульминации.

Американские аналитики считают, что операция ВСУ в Курской области, вероятно, приведет к большей нагрузке на оставшиеся оперативные резервы РФ. Со временем эта нагрузка может начаться отражаться на способности России поддерживать наступательные действия по всей зоне боевых действий.

В свою очередь, о снижении наступательных действий врага говорит и военный эксперт Петр Черник. Он подчеркнул, что это может произойти уже через 2 месяца.

Доброволец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" в своем телеграмм-канале пишет, что на Торецком и Покровском направлении нужна единая связка между подразделениями артиллерии, БПЛА и пехоты, быстрая координация и взаимодействие. По его словам, это поможет остановить врага на этом направлении.

Если условно одномоментно заменить кучу комбригов и подразделений на одно, которое будет равняться общему количеству людей в этих подразделениях, то ситуация кардинально изменится. Но сейчас нужно исходить из того, что есть, единственный вариант – наладить взаимодействие. Я не упоминаю в своих постах ни одного командира и бригаду, но те, кому нужно, поймут, о ком я говорю.

Я не пытаюсь наводить "зраду" и показаться умником. Понимаю что в такой обстановке можно не увидеть даже элементарного, но надеюсь что-нибудь изменится, больше мне сказать нечего. Пусть нрав и холодный разум будет с нами в эти трудные дни. Ребятам на Курском направлении желаю крепкого здоровья, вы красавчики, делайте свое дело и никого не слушайте", – отметил военный.

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СИТУАЦИЯ ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ! Россияне приблизились вплитул к нескольким городам! Жителей просят уезжать!

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