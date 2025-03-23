"Ситуация сложная": военный рассказал, что происходит на Харьковском направлении

На нашем участке фронта, Харьковском направлении, ситуация сложная, но контролируемая и некритическая.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.UA рассказал заместитель командира батальонно-тактической группы 160 учебного центра "Варвар".

Военный подчеркнул, что ситуация в их зоне ответственности контролируется.

"Нам так кажется, мне так кажется, мы вышли сейчас в определенный паритет по силам с нашим противником и мы чувствуем недостаточность противника в личном составе. Это ощутимо. Мы чувствуем недостаточность противника в их средствах – это тоже ощутимо", – говорит Варвар.

Он отметил, что делает анализ только за свою зону ответственности. В то же время возможно, что на других участках фронтах фронта этого не чувствуют.

"Я говорю за свое направление. Поэтому здесь есть где работать, есть как работать, есть нам с чем работать. Враг также истощен, как и истощены мы. Но мы просто пытаемся брать качеством. Если у врага есть количество, то мне кажется, что у нас стопроцентное должно быть качество", — рассказал "Варвар".

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