Ситуация стабильно сложная: что задумали оккупанты на Запорожском направлении, рассказал боец ВСУ

На фоне слухов о планах окупантов наступать на Запорожье военнослужащий ВСУ Богдан Емец рассказал о ситуации в Запорожском направлении.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"В феврале ситуация здесь стабильно сложная, движения врага минимум. Я думаю, что причиной тому является то, что они исчерпали возможность здесь наступать, поскольку сконцентрировали наибольшую свою ударную силу на Донбассе. В этом плане наш фронт имеет черты позиционной войны. Конечно у них больше возможностей вести артиллерийский огонь по нашим позициям, но мы знаем, как к этому готовиться, как избегать впечатлений», – говорит Емец.

Боец также отметил, что встречаться с врагом глаза в глаза ему не приходилось: "В оптические приборы, приборы ночного видения, тепловые приборы мы видели ярко выраженные силуэты врагов, которые двигались в сторону наших позиций. Поэтому приходилось открывать огонь по ним. В Сети распространяется. видео парня из 92-й бригады, ведущего огонь непосредственно из окопа, когда прямо туда к нему запрыгивают враги. Таких боевых действий нам здесь не приходилось вести".