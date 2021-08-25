Ситуация в Афганистане ухудшается: медикаментов осталось на неделю, 18 миллионов человек нуждаются в помощи

Ситуация в Афганистане ухудшается: медикаментов осталось на неделю, 18 миллионов человек нуждаются в помощи

Покинуть свои дома в этом году были вынуждены более полумиллиона человек, и более половины из них — дети.

65 граждан Афганистана, эвакуированных украинскими самолетами, попросили об убежище в нашей стране. В Госпогранслужбе заявили — остальные афганцы, которых вывезли украинскими рейсами, уже выехала в другие страны. В Афганистане, где власть захватили исламисты, все еще продолжается эвакуация. А вот завершить ее Соединенные Штаты планируют таки до 31 августа. Движение "Талибан" запретило гражданам Афганистана даже приближаться к аэродрому Кабула. А американцев попросило больше не приглашать афганцев покидать страну.

Последние подробности о ситуации в Афганистане — 25 августа в сюжете ТСН.19: 30.

Одной из эвакуированных девочек — 14. В Афганистане остались их семьи, а вот в Мексике — начинается новая жизнь. На родине они занимались робототехникой. Получали призовые места на всемирных конкурсах. И во время пандемии — создали из автомобильных деталей доступный в бедной стране аппарат искусственной вентиляции. Впрочем, с приходом к власти радикальных исламистов, которые запрещают женщинам работать — девушки стали беженками. Приют им вызвались предоставить мексиканские власти, и афганки уверяют — этим спасли их жизни.

Из аэропорта Кабула — единственного места в стране, откуда афганцы могут сбежать на западных самолетах — улетели больше 70 тысяч человек — как иностранцев, так и местных. Сейчас движение "Талибан" запретило гражданам Афганистана даже приближаться к аэродрому. Те же, кто остается там в надежде улететь, утверждают — условия ухудшаются с каждым днем.

Новости мира: "Талибан" запретил афганцам даже приближаться к аэродрому Кабула

"Возле аэропорта бутылка воды стоит сорок долларов. Тарелка риса — сто долларов. Кто может такое себе позволить?" — возмущается один из местных жителей.

Между тем, Соединенные Штаты планируют завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа, на этом настаивает президент Байден. Несмотря на то, что союзники Америки из "Большой семерки" пытались уговорить его продлить процесс — очевидно, это не удалось. Великобритания и Франция уверены, что смогут завершить эвакуацию до этой даты. По данным МИД, в Афганистане пока остается и 90 украинцев, которые ждут самолет домой.

Между тем, ситуация в стране ухудшается. На специальной сессии совета ООН по правам человека перечисляют зафиксированные, совершенные талибами преступления:

казни гражданских и военных вооруженных сил Афганистана;

ограничения прав женщин, в частности — права свободно передвигаться и права девочек ходить в школу;

рекрутирование детей в солдаты;

подавление мирных протестов.

Эксперты тем временем прогнозируют стране гуманитарный кризис. По данным ВОЗ, запасов медикаментов в Афганистане осталось на неделю. Быстрый захват власти талибами, говорят в ООН, ухудшил ситуацию — почти половина населения краны, 18 миллионов человек, нуждаются в гуманитарной помощи. Покинуть свои дома в этом году были вынуждены более полумиллиона человек, и более половины из них — дети.

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