Ситуация в Бахмуте критическая: Жданов заявляет, что ближайшие недели станут решающими

Впрочем, даже это может ухудшиться.

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что ситуация в Бахмуте на Донетчине критическая. Все больше — ближайшие недели станут решающими.

В интервью ТСН.ua он дал оценку событиям, которые могут происходить в этом направлении в ближайшие неделю-две.

По словам Олега Жданова, в направлении ситуация может ухудшиться. Кроме того, есть угроза окружения украинских войск с севера.

"Россияне прорвали нашу оборону и пытаются развить свой успех. Но с поступлением резервов ситуация может коренным образом измениться. Если мы срежем это выступление, тогда у нас появится шанс выровнять линию фронта. Дело в том, что к самому городу Бахмут россияне только подошли". Сейчас они на частном секторе Восточного берега реки Бахмутки. А основное местонахождение на Западном берегу", — рассказал военный эксперт.

Жданов подчеркнул, что бои за Бахмут еще не начинались. Впрочем, даже имеющиеся наступления приостановит погода.

"Почему они и не хотят штурмовать, потому что надо форсировать реку. Осталось неделю-две. Как только начнется сезон дождей, все эти наступления утихнут. Потому что начнется весенняя раздор и любые наступательные действия будут тяжелыми", — пояснил эксперт.

Оборона Бахмута

Вооруженные Силы Украины пока не будут покидать Бахмут, а россияне не могут окружить его. Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый говорит, что город неистово штурмуют самые опытные наемники ППК "Вагнера".

О том, что Бахмут атакуют наиболее подготовленные штурмовые отряды "вагнеровцев", заявлял также командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Ситуацию в районе называет очень напряженной.

По словам солдата-гранатометчиков в 5-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ Юрия Сиротюка, противнику в центр Бахмута осталось около 1700-1800 метров. Также боец подчеркнул, что все победы врага "пирровые", ведь Кремль кладет под Бахмутом большое количество своих солдат.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, в Бахмуте россияне преобладают численно, но и потери у них велики. там враг сконцентрировал свои ключевые усилия, поскольку имеет целью выйти на границы Донецкой области.

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