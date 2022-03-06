Ситуация в Днепре: цены на жилье упали, магазины работают, но люди уезжают (фото)

Ситуация в Днепре: цены на жилье упали, магазины работают, но люди уезжают (фото)

В Днепре работает общественный транспорт, полно доступного жилья и есть товары первой необходимости.

С начала войны ситуация в Днепре остается стабильной. В городе готовы принимать переселенцев. Здесь значительно упали цены на аренду жилья, в магазинах достаточно продуктов питания и товаров первой необходимости. Бесперебойно работает критическая инфраструктура. Но люди все равно уезжают.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Ситуация в городе

Ситуация в городе, конечно, напряженная, но стабильная. Каждый день раздаются сирены. Однако Днепр не атакует российская армия, оккупантов нет в городе и области. Все дороги проездные, а мосты целые.

Комендантский час в Днепре действует с 20:00 до 06:00. В другое время на улицу выходить запрещено.

Фото: Александр Санжара в Facebook

Жилье

Как сообщили ТСН.ua местные риелторы, в Днепре значительно упали цены на жилье. Люди опасаются сдавать квартиры, но предложений все равно много. Квартиры, которые до войны предлагали за 8 тысяч, сейчас можно арендовать за 5 тысяч.

Например, однокомнатную квартиру в центральном районе можно арендовать за 5 тысяч гривен в месяц. По такой же цене предлагают двухкомнатную квартиру на правом берегу города. Найти жилье можно даже за 3,5 тысяч гривен со свежим ремонтом, мебелью и техникой.

По словам риэлторов, за услуги сейчас берут 50% процентов от стоимости жилья или не берут комиссию вообще. Спрос на жилье постепенно растет. Большинство людей в Днепр приезжает из Харькова, говорят риелторы.

Переселенцам также предлагают жилье волонтеры. Людей временно размещают в помещениях школ и университетов.

Фото: tamila_rieltor_dnepr в Instagram

Фото: tamila_rieltor_dnepr в Instagram

Продукты и другие товары

В супермаркетах Днепра из-за паники быстро разбирают товары первой необходимости и продукты, однако они почти всегда есть в наличии. Крупы, молочку, масло, хлеб, мясо, сахар и другие продукты можно найти на полках.

В городе постепенно начали открываться магазины с техникой, игрушками, кафе и даже цветочные магазины. Аптеки и все медицинские учреждения работают.

Общественный транспорт и такси

Общественный транспорт в городе работает, но в сокращенном режиме. На маршруты выведено около 60% маршруток, троллейбусов и трамваев.

Метро в Днепре, которое не пользуюется спросом, перевозит людей бесплатно. Оно работает круглосуточно и может быть использовано в качестве укрытия.

Службы такси в городе тоже работают, тарифы адекватные.

Люди массово уезжают из Днепра

Несмотря на то, что ситуация в городе стабильная, горожане массово уезжают на запад Украины и за границу. Из-за большого количества желающих эвакуироваться на железнодорожном вокзале установили палатки и полевую кухню.

Как сообщают в горсовете, только 5 января из города выехало около 12 тысяч человек.

Напомним, что в Днепре горожан информируют о тревоге с помощью Telegram и Viber из-за плохой работы системы оповещения.