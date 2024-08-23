Ситуация в Харьковской области: как бизнес помогает больницам и громадам

В Харьковской области выросла нагрузка на больницы. Едва ли не у каждого пациента жалобы на боли в сердце и повышенное давление. Чтобы людям оказывали качественные услуги, благотворители помогают медучреждениям - передают новое оборудование и мебель.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Виктории Стрельцовой.

В операционную в Кегичевской больнице очередь. Здесь новенькие столы и мебель. А освещение приспособлено к блэкаутам. Лампы работают на аккумуляторах до 6 часов. Впрочем, так было не всегда.

"Все благодаря сотрудничеству с группой "Нафтогаз", - говорят в больнице.

Обновить оборудование в этой больнице удалось сразу в нескольких операционных. Нагрузка на эту районную больницу изрядно увеличилась. В Кегичевку прибывают переселенцы из приграничья. Из-за пережитого стресса чуть ли не у каждого жалобы на здоровье.

Операционная в Кегичевской больнице

"Наша больница обслуживает население Кегичевской громады в количестве более чем 20 тысяч. Вынужденные переселенцы в количестве 6 с хвостиком тысяч. Они обращаются в основном с посттравматическим синдромом. В таком подавленном состоянии. Мы просим им помочь", - говорит заместитель директора по медицинской части Галина Гончарова.

Но без помощи было бы нелегко, признают в поселковом совете.

"У нас реализовано уже более 10 проектов. Это и поддержка жителей нашей громады. Это и образовательные услуги, это мероприятия по энергосбережению и медицинские услуги. Все потребности и самые главные вопросы мы закрываем благодаря нашим надежным партнерам", - говорит первый заместитель Кегичевского поселкового головы Людмила Квока.

"В период с 2020 года по 2024 год компания направила более 20 миллионов гривен на реализацию 75 проектов на территориях громад, на которых ведет свою производственную деятельность. Профинансированы проекты, которые были реализованы в громадах, по направлениям улучшения состояния медицинских учреждений, приобретение современного медицинского оборудования, модернизация систем отопления, а также обеспечение альтернативными источниками питания", - говорит менеджер по устойчивому развитию ГУ „Шебелинкагаздобыча“ АО „Укргаздобыча“ Виктория Сафонова.

Виктория Сафонова.

Помощь медучреждениям в прифронтовых регионах - в приоритете, отмечают в национальной компании. Ведь обстрелы и жизнь в условиях постоянного стресса сильно влияют на здоровье людей.

"Помощь громадам всегда была в приоритете группы "Нафтогаз". Но сегодня это особенно важно. Прифронтовые регионы, в частности Харьков, который я попутно поздравляю с Днем города, и Харьковщина ежедневно сталкиваются с реалиями войны. Наша задача как ответственного украинского бизнеса - помочь им выстоять", - говорит председатель правления НАК „Нафтогаз“ Алексей Чернышов.

Алексей Чернышев.

С начала полномасштабного вторжения благотворители снабжают больницы генераторами и новым оборудованием. Будут продолжать такую поддержку и в дальнейшем учитывая потребности медучреждений.

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