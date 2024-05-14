Ситуация в Харьковской области: Коваленко объяснил, что происходит в "серой" зоне

Эта зона сформировалась в 2022 году после того, как была освобождена Харьковщина.

Ситуация на одном из самых горячих направлений для украинских защитников, а именно на Харьковщине, сложная, но контролируемая. Ведь российские оккупационные войска пытаются сейчас имитировать там большое наступление, хотя они оперируют преимущественно именно в серой зоне.

Об этом говорилось в интервью, которое дал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко корреспонденту ТСН.ua.

"Нужно понимать, что это зона, которая сформировалась еще в 2022 году после того, как была освобождена Харьковщина. И эта зона достигает примерно где-то в среднем 5 км. Поэтому российские оккупационные войска имеют именно на этих расстояниях возможность свободного захода на территорию Украины, поскольку там отсутствуют соответственно линии обороны, рубежи, фортификационные сооружения и так далее и так далее", — пояснил эксперт.

По его словам, там находились регулярные патрули, охранявшие села, почти полностью оставленные местными жителями. И кроме этого происходил визуальный контроль за происходящим.

"Сейчас много есть претензий от разного рода "хайпожеров", которые заявляют, что будто "здесь и там" не было линии обороны. Очень интересно было бы взять каждого хайпожора и отправить в 200 метрах от границы с РФ, которая простреливается не только артиллерией и минометами, а еще и снайперскими винтовками, чтобы он строил там линию обороны. Очень интересно было бы посмотреть, какой у него был бы результат. нет", — отметил он.

Силы россиян в Харьковской области

Коваленко сообщил, что россияне в Харьковской области, во-первых, используют две не полностью сформированные дивизии, а также потенциал двух основных ударных полков.

"И это для них, мягко говоря, не очень удачно вообще произошло, потому что потенциал продвижения одного полка во время наступательных действий в течение суток — это до 6-8 км. Это именно потенциал полкового наступления. Полковое наступление для россиян за первые сутки" прошел на километр, от километра до трех километров, в зависимости от направления Волчанска к Липцам", — пояснил Коваленко.

Он добавил, что российская армия уже в самом начале не выполнила даже базовые показатели своего продвижения. А сейчас, когда оккупанты уперлись в Волчанск, который не является уже так называемой "серой" зоной, а также приблизились к Липцам, затормозили.

"Поэтому, скажем так, россияне в своей спецоперации "Имитация" 10 мая не достигли большинства тех задач, которые были перед ними поставлены. А после 10 мая они не смогли достичь даже 70-80% от полковой задачи за первые сутки", — добавил. эксперт.

Напомним, для захвата Харькова или Сум у россиян недостаточно функционала, заявил ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, россияне даже потерпели полное фиаско еще 10 мая.

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