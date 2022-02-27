Ситуация в Херсоне: вражеские войска разбили несколько сел, под Раденском и Копанями стоят ГРАДы

Ситуация в Херсоне: вражеские войска разбили несколько сел, под Раденском и Копанями стоят ГРАДы

Оккупанты получили отпор.

Под Херсоном российские оккупанты накануне расстреляли автомобиль мчавшейся за одним из раненых украинских военных. На Антоновском мосту продолжался адский бой. Вражеская техника двигала со стороны Крыма. Но прийти смогла не вся. Наши бойцы превратили ее в металлолом.

Как прошла очередная ночь сопротивления московитам в Херсоне, говорится в сюжете ТСН.

Российские военные расстреляли автомобиль скорой, следовавший за нашим раненым. Водитель погиб, фельдшер ранен, а раненый, за которым ехали, так и не дождался помощи. Все это произошло в пригороде.

Возле Антоновского моста снова шли бои. И пострадал пригород Херсона на побережье Днепра. Село Антоновка, Киндейка, поселок Янтарное. Там много разрушенных домов, есть погибшие люди.

Из многих деревень люди сообщают о перемещении военной техники из Крыма в сторону Херсона. Известно, что под Раденском и Копанями стоят вражеские ГРАДы и Ураганы. Из них могут стряхнуть в сторону Херсона, поэтому местные власти сообщили об опасности.

В пригороде Херсона, что в Николаевском направлении, наши военные разбили вражескую колонну, которая ехала на Николаев.

В настоящее время продолжаются обстрелы у села Казацкое и Веселое, в городе российская техника и военные, они стреляют, чтобы никто не снимался. Люди в укрытиях.

Местные жители сообщают, что российские военные — в Каховской общине, ГЭС, Каланчаке, Геническе, в Чаплинке. Во всем херсонском Приазовье. Но местные жители предлагают им убираться прочь.

Сейчас сами горожане патрулируют свои районы, задерживают подозрительных людей, ставящих метки на домах. Люди массово сдают кровь. Волонтеры закупают лекарства для наших раненых. Город живет под украинскими флагами, есть свет и вода, работают коммунальные службы.

Также стало известно, что оккпанты взорвали дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы дать воду в Крым. Но вода туда вряд ли дойдет. Потому что раньше они сами разобрали там бетонные плиты.