Ситуация в Казахстане: силовики взяли под контроль улицы Алматы, зачистка продолжается

За помощь в подавлении восстаний Токаев благодарит организацию Договора о коллективной безопасности.
Власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка. Президент страны Касим Жомарт Токаев отдал приказ стрелять на поражения по активистам.
Об этом идет речь 7 января в сюжете ТСН.19:30.
Тем временем в Казахстан прибыли войска Организации договора о коллективной безопасности во главе с Россией. Именно они и помогли с подавлением акций. Погибших в результате беспорядков — около 50, почти 4 тысячи человек задержали, а точное количество раненых неизвестно.
Силовики взяли под контроль улицы крупнейшего города Алматы. Площадь республик расчистили, в домах госорганов не осталось ни одного активиста. Освобождение далось ценой 26 убитых митингующих и 18 правоохранителей. Несколько человек ранили, а около 4 тысяч забрали в отделения. Это официальная статистика министерства внутренних дел. Соответствует ли она действительности – неизвестно.
За помощь в подавлении восстаний Токаев благодарит организацию Договора о коллективной безопасности и отдельно — Путина. Именно к ним власти Казахстана и обратились в критический момент. Так называемый "миротворческий контингент" около двух с половиной тысяч армейцев направила Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. Хотя киргизы до последнего сопротивлялись такому решению. Там проголосовали за это со второй попытки, пока на улицах продолжались протесты.
Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.
Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.
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