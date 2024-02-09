Ситуация в Киево-Печерской Лавре: в каком состоянии мощи святых и чьи останки Украина может обменять в РФ

В Киево-Печерской Лавре в пещерах хранятся мощи святых и видных деятелей украинского государства. Однако здесь есть останки украинофобов, которые Украина даже может обменять в Россию, чтобы вернуть из плена своих защитников.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Нелли Ковальской.

Какая ситуация в Лавре

Лавра сейчас совершенно пуста: фактически, она закрыта для посетителей. Чуть ли не на каждом шагу патруль полиции.

Доступ на территорию ограничили после того, как государство разорвало договор аренды Лавры с московской церковью. Верные российскому патриарху тогда отказались - уходить из памятника, более того - пытались прорваться к святыне. Некоторые корпуса до сих пор заблокированы: представители РПЦ не допускают туда ни музейщиков, ни - представителей комиссии.

Пещеры в Лавре

Пещеры Киево-Печерской Лавры

Роман работает в заповеднике сорок лет. О Лавре и лаврских пещерах - знает все. Корреспондентка ТСН вместе с ним спустилась в пещеры. Самую длинную из них местные называют - улицей. На этой улице находятся мощи Нестора Летописца, отца отечественной истории. Следующий святой - Илья Муромец.

"Город Муром тогда, в 11-12 веке, это было далекое владение Черниговского княжества. Но есть другие версии, что он Муромец не потому, что он со стенами, а потому, что он стены строил, то есть инженер, оборонец. Есть еще такая версия Илья Муравлин. Вот из Муравийска. Вот именно в Черниговской области где-то. Киевщина, Черниговщина, Переяславщина - это ядро и древней Руси, Киевской, и, в принципе, ядро Украины. Истоки. Истоки отсюда. Поэтому мы не отдадим нашего Илью", - говорит Роман.

Мощи Ильи Муромца

Самые старые мощи, которые здесь хранятся - Моисея Угрина, он умер и был здесь похоронен в 1043 году, за восемь лет до официального основания Лавры.

Самые ценные с научной точки зрения - мощи Николая Святоши, внука Ярослава Мудрого. Останки Ярослава - хранились в Софии и были вывезены из Украины во время Второй мировой. По некоторым свидетельствам они - в Америке. Наличие - мощи внука могут впоследствии помочь установить подлинность мощей его великого деда.

Несмотря на то, что комиссия еще работает, уже можно сказать - главные святыни Лавры в порядке и под защитой.

Могилы украинофобов в Лавре — что делать

Похоронен здесь и Петр Столыпин, русофоб, который ненавидел Украину и был застрелен в 1911-м в киевской опере. Его похоронили возле лаврского трапезного храма.

"Одна из идей, например, внести его в обменный фонд, как бы это не выглядело и не звучало. Но у нас есть погибшие герои, у нас есть живые герои, которые находятся в плену", - говорит Роман.

Могила Столыпина не единственная, от которой хотелось бы избавиться. Есть еще несколько захоронений лиц, которые в свое время навредили Украине. Но это долгий процесс, ведь Россия господствовала здесь более трехсот лет.

Пещеры в Лавре

Напомним, 9 февраля СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ (МП), организовывавшему провокации в Киево-Печерской лавре. В частности, СБУ задокументировала подрывную деятельность иеродиакона УПЦ (МП), действовавшего в пользу страны-агрессора.

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