Ситуация в Курской области: что известно о рекордных потерях России в войне и как это комментируют на Западе

В Европе проблем в украинских действиях не видят, а вот в Пентагоне подчеркнули – не боятся эскалации со стороны России в связи с событиями в Курской области.

Минобороны России впервые заявило о присутствии якобы украинских военных в окрестностях Суджи. Несмотря на то, что операция длится уже четвертый день, Москва уверяла, что остановила продвижение наших военных. Впрочем, сейчас заявила о боях на западной окраине Суджи в Курщине.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

Что известно о наибольшей разовой потере России

Возле поселка Октябрьского на Курщине ночью был масштабный пожар после попадания по российской колонне загорелись грузовики и сдетонировали боеприпасы, которые там перевозили. На утренних кадрах видно почти полтора десятка уничтоженных транспортных средств и тела российских солдат. Каждый такой грузовик мог перевозить до 35 воинов, поэтому эксперты подсчитывают: во время ночного боя страна-агрессор могла потерять до полутысячи солдат. Что делает атаку на Курщине одной из крупнейших российских разовых потерь с начала полномасштабного вторжения.

Ситуацию на Курщине Москва, тем временем, классифицирует как стихийное бедствие: российское МЧС вводит в области режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Местные власти продолжают проваливать эвакуацию.

Курская область

Как ситуацию в Курщине комментируют в Украине

Между тем, Служба безопасности Украины проводит еще одну уникальную операцию в истории войн – успешно сбивает FPV-дроном вражеский вертолет. Это уже второй вертолет, который сбили подобным методом.

Официально Киев события в Курщине не комментирует.

Ситуация на Курщине

Что говорят на Западе

В Европе проблем в украинских действиях не видят, а вот в Пентагоне отметили - не боятся эскалации со стороны России в связи с событиями в Курской области. Заместитель пресс-секретаря американского Минобороны отмечает - продвижение ВСУ в регионе соответствует политике США.

"Мы с самого начала поддерживали Украину в ее стремлении защитить себя от нападений, которые происходят через границу, и от перекрестных обстрелов. Таким образом, они принимают меры для защиты от атак, которые поступают из региона, что соответствует политике США, где они могут использовать наше оружие, наши системы, наши возможности", - заявила Сабрина Сингх, заместитель спикера Пентагона.

Между тем, издание The Washington Post сообщает, что на фоне событий на Курщине Киев просит Вашингтон разрешить бить ракетами ATACMS по российской территории. Целями должны были бы стать аэродромы, которые Россия использует в ответ на Курскую операцию. Это позволило бы украинским силам удерживать часть территорий на Курщине в течение некоторого времени. И дало бы рычаги влияния, необходимые для переговоров с Москвой. Удовлетворит ли просьбу Вашингтон - пока неизвестно. Только накануне в Пентагоне напомнили - они не поддерживают дальнобойные удары по территории страны-агрессора.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Бои на Курщине уже 4 дня! Россияне понесли наибольшие РАЗОВЫЕ потери!

Читайте также: