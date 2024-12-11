Ситуация в Сирии: что известно о переходном правительстве и российском контингенте

В Сирии после свержения режима Асада назначили главу переходного правительства, которое будет действовать до 1 марта следующего года.

Между тем российский контингент в Сирии активно вслед за семьей Асадов бежит из страны. Там находились около семи с половиной тысяч личного состава и их, как определенные аналитики, могут перебросить на фронт в Украину.

Последние новости с Ближнего Востока собирала корреспондент ТСН Оксана Ткаченко.

В Сирии открыли секретную тюрьму

В секретную тюрьму Седная после бегства диктатора Асада массово бегут сирийцы - искать родных, которых режим бросил в застенки и подвергал пыткам. Это место называли не иначе как человеческой скотобойней: оттуда мало кто возвращался живым и невредимым. По разным оценкам с 2011 года здесь погибло от пыток, голода и нечеловеческих условий около 30 тысяч человек.

В кабинетах тюрьмы среди уцелевших документов, которые не успели сжечь охранники, люди ищут хоть какую-то информацию о родных и свидетельства настоящих военных преступлений.

Секретная тюрьма в Сирии

В морге повстанцы нашли по меньшей мере 40 тел с признаками пыток - их отправят на опознание родственников в столицу. Они обещают обнародовать имена посадоцив, которые участвовали в пытках.

Сирийские повстанцы во дворце президента Башара Асада в Дамаске / Фото: Associated Press

Бомбардировка Сирии

Премьер страны, который работал на Асада, согласился передать власть оппозиции.

На улицах сирийских городов жизнь понемногу возвращается в привычное русло, люди идут на работу и продолжают будничные дела. Хотя по всей Сирии до сих пор раздаются взрывы. Это израильские силы планомерно уничтожают военные объекты, чтобы те не достались боевикам-экстримистам, которые могут воспользоваться моментом и захватить власть в стране. Под ударом оборонные заводы, склады с оружием обычным и химическим, военные аэродромы, военно-морской флот в порту Латакия на побережье Сирии и исследовательские центры.

Российские военные в Сирии

На фоне общего хаоса Кремль в панике ищет пути вывода остатков военного контингента, которые они держали по договору с Асадом на авиабазе Хмеймим и порту Тартус. Россия уже обратилась к оппозиционным силам, чтобы те не трогали их людей и имущество, Турцию - просят о воздушном коридоре для эвакуации. Всего по данным аналитиков, в Сирии было около 7500 военных. За последние 10 лет они получили там немалый военный опыт, который сейчас применяют в войне с Украиной. В частности печально известный генерал Суровикин получил звезду «героя» за ведение боевых действий против сирийских граждан, а «вагнеровцы» устроили там целый хаб для переправки оружия в Африку и ценных ресурсов из Африки. Сейчас, уверены специалисты, этим военным контингентом Кремль рассчитывает пополнить свои потери в Украине. Хотя вряд ли он принесет ощутимые изменения для фронта.

Что известно о новой власти в Сирии

Какой будет новая власть в Сирии - до сих пор не понятно, западное сообщество единогласно говорит, что хочет мира и стабильности в регионе после стольких лет диктатуры. Ряд стран Европы уже объявили о приостановлении выдачи статуса беженцев из региона, в частности: Германия, Австрия, Греция, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Дания и Великобритания. На отъезд переселенцев из своей страны рассчитывает и Турция.

После гражданской войны турки приютили больше всего - аж 3 миллиона сирийцев. Теперь впервые с 2013 года открывают КПП Яйладаги - для возвращения на родину всех мигрантов.

Каждый день новый шок в Сирии! Секретные тюрьмы со зверствами! Люди массово ищут родных!

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