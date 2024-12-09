Ситуация в Сирии: что известно падение режима Асада и какая реакция мира и Украины

Запад обеспокоен из-за вакуума, образовавшегося после позорного бегства Башара Асада с семьей в Россию, но надеется на стабильность и мир в регионе. Тем временем Соединенные Штаты уже успели нанести удары по позициям ИГИЛ, а израильская авиация по военным объектам сирийского режима и вошла в буферную демилитаризованную зону. Обсудить ситуацию с Дамаском в ближайшее время соберется Совет безопасности ООН.

Об этом говорится в сюжете Оксаны Ткаченко.

Какая ситуация в Сирии

После бегства Асада в Москву прошло меньше суток - в центре Дамаска еще слышны автоматные очереди, но утро понедельника в сирийской столице начинается с автомобильных пробок и надежд на новую жизнь без диктатуры.

Оппозиция, которой удалось освободить территории, понемногу находит свидетельства кровавых преступлений предыдущей власти. Неподалеку Дамаска обнаружили секретную подземную тюрьму «Сейдная» на несколько этажей. Здесь пыткам подвергали тысячи пленных - преимущественно политических заключенных. Организация «Белые каски» из группы гражданской обороны Сирии отправила туда несколько групп экстренной помощи, пленников хорошо видно на камерах наблюдения, но добраться до них непросто - двери камер заблокированы. И власти Дамаска просят тех, кто ранее работал в застенках поделиться кодами к электронным замкам.

Сорванные портреты Асада в Сирии / Фото: Associated Press

Что делает мир

Сногсшибательное падение режима семейства Асадов после более полувека правления стал настоящей неожиданностью для международного сообщества. Запад радостно приветствовал смену правления и надеется на новое сотрудничество, но вакуум власти, образовавшийся в регионе пугает лидеров цивилизованного мира своим вероятным хаосом. Из-за ситуации в Сирии - немедленно созывают заседание Совета безопасности ООН. Израиль, не дожидаясь никаких обсуждений, наносит авиаудары по сирийским военным объектам, опасаясь, чтобы те не достались боевикам и впервые с 1973 года заходят в буферную демилитаризованную зону.

Соединенные Штаты тоже пользуются моментом и бьют с воздуха по позициям Исламского государства, которое сосредоточено в Сирии.

"Наш подход изменил баланс сил на Ближнем Востоке. Благодаря комбинации поддержки наших партнеров, санкций, дипломатии и, когда необходимо, целенаправленной военной силы, мы сейчас видим новые возможности, открывающиеся для народа Сирии и для всего региона. В дальнейшем Соединенные Штаты сделают следующее. Во-первых, мы будем поддерживать соседей Сирии, включая Иорданию, Ливан, Ирак и Израиль, если возникнет какая-либо угроза из Сирии во время этого периода перехода. Я буду говорить с лидерами региона в ближайшие дни. Я имел длительные решения со всеми нашими людьми сегодня утром. И я отправлю старших представителей моей администрации в регион. Во-вторых, мы поможем обеспечить стабильность на востоке Сирии. Защищать наших сотрудников от любых угроз. И наша миссия против Исламского государства будет сохранена, включая охрану мест содержания, где находятся пленные бойцы Исламского государства. Мы четко понимаем, что Исламское государство будет пытаться воспользоваться любой вакуумной ситуацией, чтобы восстановить свои возможности и создать безопасную среду. Мы не позволим этого", - сказал Джо Байден.

Сирия / Фото: Associated Press

Что известно о режиме Асада

Асад пришел к власти в 2000 году после смерти своего отца Хафеза, который правил страной 29 лет. Их методы правления очень похожи - как отец, так и сын имели «железный кулак». Асад-младший унаследовал жестко контролируемую и репрессивную политическую структуру, куда не допускали оппозицию.

Сначала были надежды, что Башар Асад может отличаться от отца - быть более открытым, менее грубым. Но они быстро развеялись. Асад навсегда останется в памяти как человек, который жестоко подавил мирные протесты против своего режима в 2011 году, что привело к гражданской войне. Тогда убили более полумиллиона человек, еще шесть миллионов стали беженцами.

С помощью России и Ирана Башар Асад разгромил повстанцев и выжил. Россия помогла в воздухе, тогда как Иран отправил военных советников в Сирию, а ливанская группировка «Хезболла» отправила своих хорошо обученных бойцов.

Как союзники бросили Асада

Союзники Асада, занятые своими делами покинули его. Без их подмоги войска не смогли - а порой, очевидно, и не хотели остановить повстанцев, которых возглавляет исламистская боевая группировка «Хаят Тахрир аш-Шам» (HTS).

На прошлой неделе они почти без сопротивления захватили Алеппо, второй по величине город страны. Затем Хама, а через несколько дней - ключевой центр Хомс, который изолирует Дамаск. За считанные часы они вошли в столицу, резиденцию власти Асада.

Иран понимает, что его влияние существенно уменьшается. Сирия под руководством Асада была частью связи между иранцами и «Хезболлой», поскольку играла ключевую роль для передачи оружия и боеприпасов этой группировке. Сама «Хезболла» сейчас серьезно ослаблена после годичной войны с Израилем, и ее будущее по сути неопределенно.

Иран также поддерживает йеменских хуситов, а они в последнее время неоднократно подвергались авиаударам. Все эти фракции, а также вооруженные формирования в Ираке и ХАМАС в Газе образуют так называемую «ось сопротивления» Тегерана, которая сейчас серьезно ослаблена.

Этому новому распределению силы невероятно радуются в Израиле, где Иран рассматривают как угрозу для существования. Многие считают, что это наступление не могло бы состояться без благословения Турции. Турция, которая поддерживает некоторых повстанцев в Сирии, отрицает поддержку группировки HTS. В течение некоторого времени президент Эрдоган давил на Асада, чтобы тот начал переговоры для поиска дипломатического решения конфликта, которое способствовало бы возвращению сирийских беженцев.

По меньшей мере, три миллиона из них находятся в Турции, и это для турок чувствительный вопрос. Но Асад отказался это сделать.

Что известно об группировке "Хаят Тахрир аш-Шам"

HTS имеют корни в Аль-Каиде и насильственное прошлое. Они потратили последние годы, пытаясь переопределить себя как националистическую силу. Их последние дипломатические сообщения имеют тон примирения.

Многих это не убедило и не уменьшило обеспокоенности мировых лидеров тем, на что способна группировка HTS после свержения режима Асада.

Резкие изменения также могут вызвать вакуум во власти и, что опасно, и в конечном итоге, привести к хаосу.

Реакция Украины

Украинский МИД заявил, что готов в будущем возобновить отношения с Сирией.



"Асад пал. Так всегда было и будет со всеми диктаторами, делающими ставку на Путина. Он всегда изменяет тем, кто на него полагается", — прокомментировал падение режима Асада министр иностранных дел Андрей Сибига.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп утром 8 декабря заявил, что Россия "потеряла всякий интерес" к Сирии из-за Украины.

"Сейчас россияне бегут из Сирии, но это не значит, что они не попытаются снова сеять там смерть", — ответил ему президент Украины Владимир Зеленский. Он упомянул о влиянии России на Грузию, попытке влиять на Молдову, многолетнем присутствии россиян в Сирии и российском следе в Африке — "в целях дестабилизации".

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