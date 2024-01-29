Ситуация в Техасе и будет ли военная помощь Украине: что известно о договоренностях в США

Переговорщики от республиканцев и демократов согласовали законопроект об усилении контроля над миграцией. Он будет обнародован на этой неделе – сообщают источники CNN. Это открывает путь голосованию за продление помощи Украине. Впрочем, спикер палаты представителей Майк Джонсон в письме, разосланном конгрессменам, назвал миграционный законопроект мертвым.

Об этом идет речь в сюжете собственной корреспондентки ТСН в США Ольги Кошеленко.

Ситуация в Техасе

Противостояние между республиканцами и демократами усиливается и на самой границе: губернатор штата Техас установил там заграждения из колючей проволоки, федеральные власти требуют их убрать, потому что граница - это их компетенция. Но губернатор Техаса республиканец Грег Эбот настаивает - подконтрольная ему нацгвардия продолжит устанавливать колючку, чтобы сдерживать нелегальных мигрантов. Губернаторы-республиканцы еще 25 штатов высказались в его поддержку.

Но дальше громких слов ситуация на границе пока не идет. Дональд Трамп впрочем призвал губернаторов-республиканцев не останавливаться и отправлять свои отряды нацгвардии в поддержку Техаса. Он также открыто выступил против закона, который должен решить проблему нелегальной миграции, заявив, что лучшим решением будет избрание его президентом.

Что происходит в Техасе/X (Twitter)

Может ли Украина рассчитывать на помощь от США

Источники CNN сообщили: антимиграционный законопроект уже готов и будет обнародован на следующей неделе. Косвенно это подтвердил и президент Джо Байден - в заявлении на сайте Белого дома говорится: он готов поддержать жесткие и справедливые реформы.

Если антимиграционный закон будет принят, это откроет возможность голосовать за продолжение помощи Украине. Потому что республиканцы блокировали ее именно до улаживания ситуации на границе с Мексикой. Но спикер нижней палаты Майк Джонсон разослал конгрессменам письмо, где разработанный коллегами из верхней палаты законопроект назвал нежизнеспособным.

"Республиканцы Палаты представителей должны сделать выбор, не так ли? Им придется выбирать, хотят ли они решить проблему - на самом деле решить, как это пытается сделать Сенат двухпартийным способом - или стоять на пути и получать политические баллы", - говорит пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Если Сенат, где большинство за демократами, примет этот закон, Джонсону придется решать, ставить ли его на голосование в палате представителей. Голосов в поддержку теоретически хватает, но крайне правые республиканцы будут сопротивляться даже самой попытке голосования.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 15:00 за 28 января 2024 года | Полный выпуск новостей

Напомним, во время ночной атаки беспилотников на американскую базу в Иордании вблизи границы с Сирией погибли три военнослужащих армии США, еще более 20 получили ранения.

Американскую базу в Иордании, по словам президента США Джо Байдена, осуществили радикальные группы боевиков, поддерживаемых Ираном.

Читайте также: