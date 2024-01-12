Ситуация в Йемене: кто такие хуситы, почему США нанесли по ним удары и как это может повлиять на Украину

Что происходит сейчас в Йемене и при чем здесь Россия.

Соединенные штаты, Великобритания и их союзники в ночь на 12 января нанесли удары с воздуха и моря по военным объектам боевиков — хуситов в Йемене. Они несколько месяцев блокировали судоходство в Красном море — от Суэцкого канала до Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива.

Почему эта атака началась, кто такие хуситы и зачем они блокируют море, и как ситуация вокруг Йемена может повлиять на войну в Украине, в комментарии сайту ТСН.ua рассказали военный аналитик, полковник Петр Черник и военный эксперт Олег Жданов.

Кто такие хуситы

Хуситы или Ансаар Аллах – это террористическая группировка шиитов-зейдитов на территории Йемена, их поддерживает Иран. Йемен или Йеменская Республика – государство в Юго-Западной Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова.

Хуситы исповедуют зейдитский мазхаб. Зейдиты проживают преимущественно на севере Йемена и составляют около трети населения страны. В 2004 году самопровозглашенный имам (это глава мусульманской общины) Хусейн аль-Хуси поднял антиправительственный мятеж, обвинив власти Йемена в дискриминации зейдитского населения. После его смерти руководство группировкой перешло к его брату, Абдель-Малику аль-Хуси. В 2009 году при поддержке Саудовской Аравии правительственные войска подавили мятеж.

В феврале 2010 года хуситы и власти Йемена подписали соглашение о прекращении огня. Правительство Йемена обвиняет хуситов в том, что они пользуются поддержкой Ирана.

Что происходит сейчас в Йемене

Хуситы при руководстве Ирана долго препятствовали судоходству на ближнем востоке. Боевики терроризировали торговые пути перевозки товаров.

“Главная фабрика — это большой Китай и вся юго-восточная Азия. И туда через Аденский залив, а затем в направлении Суэцкого канала, перевозится большое, гигантское количество самых разных товаров с нефтью в том числе”, — рассказал Петр Черник.

Это очень сильно повлияло на торговлю, говорит Олег Жданов.

"Они начали, как сомалийские пираты, захватывать суда, требовать выкупы и прочее. Или вообще уничтожать их с помощью беспилотников”, — рассказал военный эксперт.

Иранцы пришли к выводу, что пора расшатывать мирового гегемона — США — и наносить ему финансовый ущерб при посредничестве хуситов, говорит Петр Черник.

"И наконец цивилизованный демократический мир организовался и дал ответ", — рассказал он.

США собрали коалицию и провели военную операцию по уничтожению хуситов и обеспечению безопасности судоходства.

При чем здесь Россия

Россия причастна к этому конфликту из-за Ирана, вооружающего хуситов, говорит Олег Жданов.

“Кстати, даже сегодня, когда началась бомбардировка, хуситы пытались запустить баллистические ракеты иранского производства по военным объектам США и остальным странам, присутствующим там в регионе. Имеются в виду корабли, военные базы и прочее", — рассказал военный эксперт.

По его словам, Иран, скорее всего, подстрекает к такой конфронтации именно Российская Федерация — ей нужен любой вооруженный конфликт, чтобы отвлечь внимание Запада от Украины.

"Чтобы Запад перестал помогать Украине и Россия начала планомерно расправляться с нашей страной", — говорит Олег Жданов.

По словам Петра Черника, между Ираном и Россией есть стратегическая коалиция.

“Или они коммуницируют и имеют даже военно-техническое сотрудничество, скажем, в режиме радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки — однозначно да. Понимаем, что иранский военно-промышленный комплекс вырос из китайского, а китайский вырос из советского. То есть, одна технологическая база всех, особенно в части, касающейся радиотехнической разведки", — говорит военный аналитик.

Он отметил, что перед атакой из Йемена вышло иранское судно, которое как раз и занималось наведением иранских беспилотников.

“То, что там какая-то часть аппаратуры могла быть, если не прямого российского производства, то корни советского союза — в этом нет ни малейшего сомнения. То, что они координируют усилия между собой, также", — рассказал Петр Черник.

В Йемене вспыхнула новая война?

Петр Черник говорит, что не стоит торопиться называть атаку по хуситам в Йемене новой войной. По его словам, это скорее ответ на агрессию.

"Это, наконец, системный ответ хоть в одном вопросе мировых демократий мировым тираниям. Война — это если туда идут сухопутные войска. Я думаю, что все будет ограничиваться авиационными и ракетными ударами. Сухопутной фазы не будет”, — рассказал военный аналитик.

По словам Олега Жданова, сейчас поднимается градус конфронтации на ближнем востоке, и мир еще не знает, какова будет реакция других арабских стран — кто примет сторону хуситов, а кто сторону США и их союзников.

“Пока мы ограничиваемся тем, что это военная операция, посмотрим на реакцию арабского мира. К сожалению, просматривается такая тенденция, на мой взгляд, не совсем хорошая. Вновь противостояние идет в основном между христианским и мусульманским миром. И линия противостояния расширяется. Большее количество стран начинает вовлекаться именно в это противостояние. А это может, на худой конец, привести к мировой войне на религиозной почве”, — говорит Олег Жданов.

Как ситуация в Йемене может повлиять на Украину

По словам Петра Черника, если Иран решит вступать в этот конфликт, он может перерасти в войну.

"Тогда действительно поставки в Российскую Федерацию, в первую очередь "шахедов" могут существенно уменьшиться. Но дойдет ли до этой точки, я не знаю, никто не знает", — говорит военный аналитик.

Он отметил, что вооружение, которое применили против хуситов, не имеет никакого отношения к Украине.

"Нам их даже никогда не давали и не могут дать, потому что это авиация, это подлодки и эсминцы. Это надводные суда. Нам хоть один тип такого оружия передали? У нас есть уже западная авиация? Подлодки? Нет", — объяснил. Петр Черник.

Однако, по словам Олега Жданова, для США невозможно вести войну на несколько фронтов.

"Это может повлиять на поставку техники и вооружения, ну и в целом поддержки. А вы понимаете, что Россия сразу же воспользуется этой возможностью. Действительно оружие, стратегические бомбардировщики и ракеты средней дальности нам до сих пор никто не передавал. Но дело в том, что сейчас США нужно будет делать гособоронзаказ, выделять средства, чтобы свои ракеты восстановить. А если это дополнительные расходы, не учтенные в бюджете, это дефицит, инфляция", — рассказал Олег Жданов.

Военный эксперт говорит, что сегодня или завтра ситуация вокруг Йемена никак не повлияет на войну в Украине.

"Но в перспективе США будут распылять свое внимание в отношении других конфликтов, в том числе в Израиле, Украине, на Тайване… Это уже четвертая горячая точка, которую невозможно обойти вниманием", — считает Олег Жданов.

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