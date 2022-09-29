Ситуацию существенно не изменит: эксперт рассказал, каким может быть первый удар ядерным оружием по Украине

Использование Россией тактического ядерного оружия никак не изменит стратегическую ситуацию на фронте для Украины. Скорее, это приведет Россию к полному изгнанию и пропасти.

Ядерное оружие способно уничтожить все в радиусе всего нескольких километров. Поэтому фактически его использование не изменит ситуацию на фронте. Но удар по гражданскому населению сделает Россию изгнаной по всему миру.

Об этом ТСН рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

По его словам, тактическое ядерное оружие должно использоваться по группам войск. Но, учитывая, как сегодня расположены группы войск Вооруженных сил Украины, использование по ним тактического ядерного оружия не изменит стратегическую ситуацию в зоне боевых действий.

"В среднем рассматриваем ситуацию с килотонной. Это уничтожение почти всего живого в радиусе 200-300 метров. Это эпицентр взрыва. Все, что за пределами этого радиуса, также будет так или иначе уничтожено в пределах нескольких километров – это высокий радиационный фон, ожоги и т. д. Чем дальше от эпицентра – тем меньше поражения и последствия. Условно радиус достаточно серьезной угрозы – это от 3 до 5 километров. Но этот радиус не охватывает большую площу, чтобы глобально решить тактическую задачу", — рассказал Коваленко.

Эксперт последовал контрнаступлению на Харьковщине. Там всего за полторы недели было освобождено более 8 тысяч квадратных километров территорий.

"Берем этот радиус тактического оружия до одной килотонны там, где действительно будет наибольший эффект от его использования и проецируем это на поверхность в 8 тыс. кв. км. В каком месте оно могло быть настолько критическим, чтобы остановить контрнаступление? Особенно если мы знаем, что действовали небольшие мобильные тактические группы. То есть чтобы убить 50 или 100 военных будет применено тактическое ядерное оружие?" – говорит эксперт.

Коваленко также рассказал, что в случае применения Россией тактического ядерного оружия против гражданской инфраструктуры и объектов, эта страна окажется даже в худшей ситуации, чем КНДР. В частности, после ядерного удара Россия не будет иметь никакого права даже в Совбезе ООН.

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