Эксклюзив ТСН
101
Ситуация на украинско-польской границе: что известно об очередях и когда лучше туда не ехать

На некоторых пунктах пропуска пока очереди не фиксируются.

Мария Кужик
На границе больше не фиксируют очередей

Ситуация на украинско-польской границе, где еще несколько дней назад сотни автомобилей стояли в километровых пробках, существенно улучшилась. На некоторых пунктах пропуска сейчас вообще нет очередей. Однако пограничники предупреждают: это затишье может быть временным.

Об этом рассказала корреспондентка ТСН Маричка Кужик.

От 16 часов ожидания до пустых дорог

Еще в минувшие выходные путники жаловались на изнурительные очереди. Люди проводили на границе по 10, 12, а иногда и 16 часов. Самая сложная ситуация наблюдалась в воскресенье, когда ажиотаж перед праздниками достиг пика.

Сегодня же на пункте пропуска «Шегини» движение свободное. Водители, которые настраивались на длительное ожидание, приятно удивлены.

«Мониторили вчера, было указано, что стоят по 12-16 часов. Ехали наугад, думали, сколько будем стоять, столько и будем. А оказалось — вообще не стояли», — делятся впечатлениями путешественники.

Рекордное количество путешественников: цифры от ГПСУ

Пограничники объясняют, что всплеск активности связан с подготовкой к Рождеству и Новому году. Украинцы массово едут за границу на шопинг или на празднование к родным.

Как сообщила Светлана Бурда, пресс-секретарь 7-го пограничного Карпатского отряда, пассажиропоток вырос вдвое:

«Если в ноябре среднесуточное пересечение границы колебалось в пределах 30-35 тысяч человек, то за минувшие сутки в обоих направлениях границу пересекло 75 тысяч человек».

Вернутся ли очереди?

Пограничники призывают не расслабляться. Хотя сейчас ситуация стабильная, новую вспышку ажиотажа прогнозируют непосредственно перед Новым годом.

