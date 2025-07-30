Ситуация на Запорожье: военные откровенно рассказали о новой тактике оккупантов

Война в Украине / © ТСН

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На Ореховско-Токмакском отрезке фронта, что в Запорожской области, под постоянными ударами КАБов и атаками дронов пилоты артиллерийской разведки 118-й механизированной бригады круглосуточно дежурят в небе.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Моторного.

QR-код — это сбор на дроны, которых очень не хватает на фронте, для самоходно-артиллерийского дивизиона «Сталева зграя».

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QR-код — это сбор на дроны / © ТСН

«Часто прилетает! То есть стараемся лишний раз не выходить, себя не демаскировать», — говорит «Костыль», помощник пилота экипажа разведывательного БпЛА 118-й ОМБр.



Рашистские КАБы тоже залетают обычно очень далеко в тыл. Но случается, что целая серия прилетает и взрывается прямо у линии соприкосновения. Ударными «Молниями», «Ланцетами», «Черниками» московиты преимущественно охотятся за укрытиями наших пилотов, артиллерии или за техникой, что движется вблизи ЛБС.

Но больше всего и чаще всего на отрезке вокруг Орехова, признает «Зозуля», командир экипажа беспилотной артиллерийской разведки, московиты атакуют FPV-дронами.



«Зозуля» — пилот дрона, сейчас разведывательного «Матрикса», самоходно-артиллерийского дивизиона 118-й механизированной бригады.

«Ищем движение техники, движение орков, если находим, передаем дежурному. И дежурный уже передает или на птички ударные — FPV, или на артиллерию и уже артиллерия стреляет», — говорит «Зозуля», командир экипажа разведывательного БпЛА 118-й ОМБр.

Бывший строитель, он на войне с московитами с весны 2022 года. Был в пехоте. И теперь у «Зозули» за плечами уже более полутора лет очень интенсивной боевой работы с воздуха.

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Сбросы с «Мавика», особенно в темное время суток — это его стихия, признается пилот 118-й механизированной. На счету «Зозули» более полутысячи подтвержденных ликвидированных оккупантов.

Сейчас целыми отделениями на Ореховском направлении московиты на штурмы почти не ходят. Зато ежесуточно пытаются пролезть вперед — тайком, небольшими группами и затаиться между перепаханных взрывами полей южного Запорожья.

Месяца полтора в направлении переднего края, в частности на восточном фланге Роботинского выступа, совсем не ездила и вражеская бронетехника, говорит «Костыль», помощник пилота и будущий самостоятельный аэроразведчик.

«Что FPV, что разведка — она все видит! И старается там максимально в тылу их задержать. Или колонну ту самую разнести. Чтобы не дошла до линии обороны нашей», — говорит «Костыль», помощник пилота экипажа разведывательного БпЛА 118-й ОМБр.

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Именно так было в прошлую пятницу, когда вечером московиты устроили то ли разведку боем, то ли попытку прорыва — колонной с танком, бронемашинами пехоты и скоростными багги. С той затеи у рашистов ничего не вышло! Колонну разобрали артиллеристы и операторы FPV-дронов 118-й. Координаты для наведения передавали экипажи бригадной беспилотной разведки.

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