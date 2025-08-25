Ситуация в Донецкой области ухудшается: куда переселяются жители прифронтовых городов и сел

© Главное управление ДСНС в Ровенской области

Реклама

Очередной эвакуационный поезд из Донецкой области прибыл в Ровненскую область. Более 30 пожилых людей, мамы с детьми и люди с инвалидностью, оставили дома из-за российских обстрелов. Говорят, успели взять с собой только самое ценное — документы, фотографии и домашних любимцев.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

В Ровно прибывает эвакуационный поезд. На месте людей встречают социальные и экстренные службы.

Реклама

В чемоданах, говорят, их жизнь. Все, что успели взять из Донецкой области во время эвакуации.

«Беспилотники летают и удары ракетные бывают. Сложная ситуация, от хорошей жизни не поехали бы», — говорят жители Донетчины.

Николай из Краматорска. Он на Ровненщину забрал собаку. Говорит, стал ее хозяином недавно, потому что его хозяева уехали раньше и без четвероногого.

В помещении вокзала знакомимся с Ольгой из Доброполья. У нее из самого драгоценного — свадебная фотография с покойным мужем.

Реклама

«Повенчались, расписались и прожили 25 лет в браке», — говорит жительница Донецкой области Ольга Бархатова.

Сейчас пенсионерка — 30 лет проработала учительницей младших классов в школе-интернате. Понимала, в родном городе оставаться опасно.

Поезд привез на Ривненщину более 30 эвакуированных из Донецкой области: пожилые, люди с инвалидностью, дети.

С начала полномасштабного вторжения Ривненщина приняла более 40 тысяч вынужденных переселенцев И ждут еще.

Реклама

«Людям необходимо оттуда сейчас выезжать. На Ривненщине сегодня около 600 развернутых мест, они являются абсолютно бесплатными», — говорит руководитель ГУ Национальной социальной сервисной службы Ривненской области Юлия Шигорева.

На следующий же день ТСН едет смотреть, как поселились эвакуированные. Николай показывает ТСН свою комнату. Признается, выезжать было тяжело.

«Как дом бросал, то волновался конечно, во-первых, покидать жалко и думаешь, как там придется. Но Слава Богу приняли хорошо», — говорит он.

Несмотря на тоску по дому — выезжать было правильным решением говорит Валентина из Доброполья.

Реклама

Как потерять все знает и Наталья. Ее родное село, говорит, россияне уничтожили полностью. С тремя детьми и отцом решили эвакуироваться на Ривненщину. Впервые идут осматривать территорию вокруг.

Все эти люди верят, что еще вернутся домой — уже на мирную Донетчину.

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 12:00 новости 25 августа. Массированная АТАКА на СУМЫ! Подробности об ОБМЕНЕ!