Ситуация в Покровске: Сырский раскрыл план "Б" и "В", как удержать город

Сырский заявил о замедлении наступления россиян на Покровск / © Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, действительно ли наступление россиян на Покровск временно замедлилось, какая там ситуация и есть ли у украинского командования план «Б», а, может, и «В» — для спасения ситуации.

Об этом Сырский сказал в телефонном разговоре с нашей телеведущей Аллой Мазур эксклюзивно для ТСН, рассказала она в эфире телемарафона.

Покровск — это сплошной укреп-район, сказал главком. Да, есть несколько мест, где россияне пролезли через инженерные заграждения. Но командование знает, где эти места. И именно поэтому ситуация контролируется, заверил Сырский нашу журналистку.

«Конечно, есть и план „Бэ“, и план „Вэ“ — для всех вариантов развития событий», — передает слова главкома ВСУ Алла Мазур.

Но интенсивность атак противника действительно снизилась, говорит он. Это не значит, что Покровск хотят взять меньше. Сейчас россияне собрали там 50 тысяч штыков. Но они знают, что с октября наши ликвидировали схожую цифру: 30 тысяч россиян. К тому же в Покровск завели 425-й штурмовой полк, который, по словам Сырского, действует очень эффективно.

Сам Сырский говорит, что почти все время находится под Покровском. Ситуацию там оценивают трижды в день. По его словам, логистические пути возобновлены и переориентированы. В этом помогла погода. И сейчас есть все силы и средства, чтобы твердо сказать: оснований для панических настроений нет, подчеркнул главнокомандующий.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что оккупанты снизили активность в Покровске и готовят новый удар на Мирноград.