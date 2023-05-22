Сияние да Винчи в небе над Киевом: ученый объяснил, как часто его можно видеть

В небе над Украиной вечером 21 мая можно было наблюдать природное явление под названием "сияние да Винчи", или пепельное свечение Луны. В социальных сетях активно рассказывали о событии, отмечая его уникальность.

Наблюдали за необычным свечением в небе и в Киеве. Киевляне публиковали в социальных сетях яркие кадры молодой Луны.

Сияние да Винчи носит такое название благодаря легендарному художнику Леонарду да Винчи, который и описал такой феномен еще в 16 веке.

Во время явления только 5% видимой части спутника нашей планеты освещено Солнцем. В то же время другая часть Луны светится совсем немного, благодаря тому, что отраженный от Земли солнечный свет попадает на спутник.

В сети пишут, что это уникальное явление, которое бывает раз в 10 лет. А вот учёные этот факт отрицают. По словам Анатолия Казанцева, старшего научного сотрудника астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, подобное явление можно наблюдать каждый месяц в небе.

"Это — обычная молодая Луна. Часть поверхности спутника Земли освещена отраженным земным светом. А Солнце дает гораздо больше света и мы видим на краю Луны — ярко освещенный пепельный тоненький край. Это бывает каждый месяц. В этом нет ничего удивительного или необычного. Такое небесное явление можно наблюдать один или два вечера и только с вечера, потому что молодая Луна садится рано. Обычно на третий день свечения уже не видно, потому что яркость полосы, которая освещается Солнцем, уже велика и на ее фоне пепельный край не виден", — объясняет сайту ТСН. ua Анатолий Казанцев.

Он добавляет, что природное явление происходит каждый месяц, а вот наблюдать его можно только, если на небе нет облаков, а на дворе хорошая погода. Сияние да Винчи можно наблюдать не только на молодой Луне, но и на старой. Однако, на старой Луне, его заметно только до восхода солнца, поэтому люди его не видят, потому что еще спят. А молодой месяц виден с вечера, поэтому за ним все активно наблюдают.

Напомним, 21 мая в Сети активно распространяли фото с сиянием да Винчи — лунным затмением. Редкий феномен можно наблюдать во всех областях Украины, где было безоблачно.

Читайте также: