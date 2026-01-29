СИЗО за миллиард и "золотые" стройматериалы: как во время войны строят "лакшери" тюрьму

Под Киевом во время войны строят СИЗО

Реклама

Село Мартусовка под Борисполем. Здесь должно появиться СИЗО за 1 миллиард 90 миллионов гривен. И это во время войны в Украине.

Здесь должно по плану появиться 1072 места. По подсчетам журналистов, одно место обойдется около в 1 миллион гривен.

Об этом говорится в расследовании проекта «Хапуга.ua».

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: 1 МЛН ЗА Кровать-место в СИЗО под Борисполем! ТЕНДЕР НА МИЛЛИАРД ПОД КИЕВОМ

Кто отвечает за миллиардный тендер?

У Министра юстиции есть несколько заместителей. Один из них по направлению пенитенциарной службы — это Евгений Пикалов. И он отвечает за все, вместе с руководителем пенитенциарной службы, что происходит: какие там тендеры, деньги государственные. Без него невозможно провести любой тендер, тем более на миллиард гривен, чтобы он не знал.

История строительства: бюджет «надулся» вдвое

Новый СИЗО под Борисполем — это не просто строительство, это классический украинский сериал в жанре «обещали за 580 млн — получилось за 1,09 млрд, и еще спасибо, что не в два раза».

Идея родилась еще при министре Малюське в 2022-м: «Продадим старые тюрьмы — построим новую!».

Реклама

Война продиктовала «нет» всем инициативам. Теперь 2025-2028 годы — и снова та же песня, только бюджет надулся и увеличился вдвое.

При этом чиновники уверяют в прозрачности процесса.

Спортзал, тир и домики для собак: на что пойдут деньги

Финансирование из госбюджета разбито на четыре года:

2025 год: 3,57 млн грн;

2026 год: 416,82 млн грн;

2027 год: 469,80 млн грн;

2028 год: 200 млн грн.

Первая очередь реконструкции: КПП, режимные корпуса, общежития и многое другое. Вторая очередь: два новых режимных корпуса, админздание со спортзалом и тиром. Отдельные домики для служебных собак. И еще в СИЗО появится противорадиационное укрытие на 50 человек.

Реклама

Твердую цену никто не обещает, потому что всякое может быть. От подорожания никто не застрахован. Уже заложено: 14,87 млн грн — на риски и 44 млн грн — на инфляцию. Закончить все обещают до конца 2028-го.

Подрядчик из общежития: кто будет строить тюрьму?

Тендер на 1,089 млрд грн выиграло ООО «Антарис ПВР-Строй " — киевская фирма с 2007-го, где владелица Марина Батаева прописана в общежитии на Образования, 18. С 2016-го «Антарис» получила 1,5 млрд грн госзаказов, преимущественно от Святошинской РГА. Профиль — образование. Кроме крупных госзаказов, фирма специализируется на изготовлении металлопластиковых конструкций (окон, дверей) и капитальных ремонтах — например, укрытий в киевских школах.

Владелица компании Марина Батаева уверена, что специфика объекта не является проблемой:

Марина Батаева: «То есть нет спецификации и нет особенностей, что мы строим».

Реклама

Для фирмы это выглядит как рутина. Школы, военные базы, укрытия — почему бы не СИЗО? Батаева считает этот проект вполне посильным:

Марина Батаева: «То есть, если мы разделим на три года, то это проект даже меньше, чем любой мой другой».

Смета против реальности: где скрываются миллионы?

Журналисты проекта «Хапуга» проанализировали цены на материалы в миллиардном тендере и обнаружили, что «маржа» только на нескольких позициях достигает более 9 миллионов гривен. Это не ошибка округления и не инфляция — это конкретные цифры, которые платит государство во время войны.

Анализ цен показывает ошеломляющую разницу между тем, что заложено в тендер, и тем, что можно купить в обычном строительном магазине:

Реклама

Грунтовка Ceresit CT17: В смете — 72,46 грн/л . На рынке — в среднем 30-50 грн/л . Переплата: 414 тыс. грн.

Рубероид ЭКП (кровельный): В смете — 243 грн/м² . На рынке — 130-170 грн/м² . Переплата: ~1,3 млн грн .

ПВА-дисперсия: В смете — 297 грн/кг . На рынке — до 200 грн/кг . Переплата: 6,4 млн грн. За эти деньги можно было бы купить ПВА на всю Украину и еще на экспорт осталось бы.

Самовыравнивающаяся смесь Ceresit: В смете — 44 грн/кг. В магазинах (Эпицентр, СтройМаг) — 15-17 грн/кг. Переплата: ~821 тыс. грн.

Пояснения подрядчика

Владелица ООО «Антарис ПВР-Строй» Марина Батаева упреки в завышении цен отвергает, обвиняя журналистов в непрофессиональном анализе.

Марина Батаева: «То, что завышены — это ошибочное мнение или анализ. Анализ проведен или неверно, или несправедливо. Люди открыли сайт, увидели меньшую цену, но звонок не был выполнен. Если бы человек перезвонил и спросил, есть ли она в наличии, то сразу было бы известно, что нет. Сайт не обновлялся с 18-го по 22-й год».

Журналисты «Хапуги» проверили это утверждение вживую. Обзвонив маркетплейсы о наличии той же смеси Ceresit CN 69, они сразу нашли товар. Цена — 16 гривен за килограмм, что втрое дешевле, чем в тендере.

Конкуренты-"фантомы» из Броваров

Исследование «конкурентов» победителя вызывает еще больше вопросов. На тендер подались две компании из Броваров, которые выглядят как «фейки» на коленке:

Реклама

Консорциум «Энергетик»: Создан в мае 2025 года. Предлагал на 6 млн меньше, но «забыл» внести документы на лифт, путал персонал. По юридическому адресу офиса компании не существует. ООО «Укрбуд-Проект-Реконструкция»: Зарегистрирован через квартал от первого «конкурента». Однако по указанному адресу журналисты нашли только строительство, а не офис фирмы.

Позиция Минюста

На запрос журналистов начальник гендирекции Государственной уголовно-исполнительной службы (ГКИС) Денис Герги ответил, что заказчик не имеет возможности проверять способность компаний к проведению аукциона, поскольку в системе Prozorro информация закрыта. Относительно компании «Антарис», которая ранее строила школы, а не тюрьмы, в ГКИС отметили: критерием была цена и соответствие квалификационным требованиям.

Однако правозащитник Эдуард Багиров уверен — перед нами отработанная схема.

Эдуард Багиров: «Выглядит так, что этих конкурентов специально внедрили, чтобы показать, будто конкурс прошел честно. Я уже знаю, что там заложена криминальная схема для получения государственных средств».

Кто «дирижер»?

Багиров прямо указывает на вероятного организатора процесса — заместителя министра юстиции Евгения Пикалова, который курирует пенитенциарное направление.

Реклама

Эдуард Багиров: «Он отвечает за все: какие там тендеры, деньги государственные. Без него невозможно провести любой тендер на миллиард гривен. Он не только знает — он является дирижером этого оркестра по дерибану».

Сам Евгений Пикалов на момент выхода сюжета на запрос журналистов не ответил.

Вместо европейского СИЗО — распил бюджета?

Коррупционеры эволюционируют, прячась за «прозрачностью» Prozorro. На первый взгляд — все законно. Однако нюансы с ценами и «фантомными» фирмами указывают на другое.

Проект «Хапуга» отправил запросы и материалы расследования в правоохранительные органы.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: 1 МЛН ЗА Кровать-место в СИЗО под Борисполем! ТЕНДЕР НА МИЛЛИАРД ПОД КИЕВОМ