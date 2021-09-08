Скандал дошел до Ватикана: в Испании епископ отрекся от сана ради отношений с автором эротических романов

Скандал дошел до Ватикана: в Испании епископ отрекся от сана ради отношений с автором эротических романов

В Испанию прибыл папский нунций, чтобы передать обеспокоенность Папы этой историей.

52-летний испанский епископ Хавьер Новелл отрекся сана ради отношений с 38-летней разведенной женщиной, имеющей двоих детей.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Утро 8 сентября.

Новости мира 52-летний испанский епископ отрекся от сана ради отношений с разведенной женщиной

Она психолог и к тому же автор эротических романов с сатанинскими мотивами. Хавьер Новелл получил сан 12 лет назад и стал самым молодым епископом в истории Испании. Был известен своими консервативными взглядами — осуждал однополые отношения, аборты, эвтаназию и был сторонником экзорцизма.

Его решение отречься от сана ради отношений вызвало скандал, который дошел до Ватикана. В Испанию прибыл папский нунций, чтобы передать обеспокоенность Папы этой историей. А в епископате, которым ранее руководил Новелл, говорят — это все происки дьявола.

Напомним:

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